United Airlines legger seg flate etter hundedødsfall

– Dette er en tragisk ulykke som aldri skulle skjedd, sier selskapet i en pressemelding.

I mer enn tre timer lå hunden i bagasjehyllen på turen mellom Houston og New York. Da flyet landet på LaGuardia-flyplass mandag kveld, var den død, melder CNN.

Hørte bjeffing underveis

Passasjeren skal ha blitt tvunget til å plassere hunden i bagasjehyllen. Den lå i en bag som er designet for å frakte dyr, og som passer inn under et flysete. United Airlines tar fullt ansvar for hendelsen

– Vi sender våre kondolanser til familien, og vi skal undersøke hendelsen, sier flyselskapet.

Ifølge NTB informerer flere passasjerer at de hørte bjeffing underveis og at de ikke visste at hunden hadde omkommet før flyet landet i New York.

Selskapet har refundert billettutgiftene til hundeeieren og hennes to barn og gebyret de hadde betalt for å få ta med seg hunden på flyet. I tillegg har de tilbudt seg å betale for obduksjon av hunden.

Høyest antall dødsfall hos dyr

Det er ikke første gang selskapet har vært utsatt for kritikk for deres behandling av dyr. I fjor ble United Airlines saksøkt av eierne av en kanin som døde ombord et av selskapets fly.

United Airlines hadde i fjor det høyeste antallet dødsfall hos dyr blant amerikanske flyselskap, ifølge en rapport fra det amerikanske transportdepartementet.

18 dyr døde, og 13 ble skadet om bord selskapet fly i løpet av fjoråret.