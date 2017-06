På en pressekonferanse i dag forteller politiet at dødsbrannen skal etterforskes og at det nå er fastslått at minst 30 personer er døde.

Tror ikke brannen var påsatt

– En av dem døde på sykehus, han fikk all hjelp, men livet hans kunne ikke reddes, sa Stuart Cundy, politisjefen i London. Han sa også at det er sannsynlig at dødstallet vil stige, men at det er vanskelig å få oversikten over hvor mange som er savnet.

– Alle som er på sykehus er identifisert og deres pårørende er varslet, sa politimannen.

Cundy sa videre at det ikke ser ut til å være noen grunn til å tro at brannen var påsatt.

Stadig flere detaljer fra branninfernoet i North Kensington blir nå kjent. Det italienske nyhetsbyrået Ansa skriver om det italienske arkitektparet Gloria Trevisan (27) og Marco Gottardi (28), som bodde i en av toppetasjene av boligblokken.

En advokat som representerer familiene deres i Italia forteller at Gloria ringte til sin mor i hjembyen Veneto mens brannen herjet, og at de tok farvel med hverandre. Gloria takket moren for alt hun hadde gjort for henne. Hun innså at de ikke kom til å overleve brannen.

– Leiligheten full av røyk

Brannfolk inspiserer den brannherjede boligblokken fra en lift. Håpet er ute for å finne overlevende fra brannen. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Da var leiligheten deres i ferd med å fylles av røyk, og de hadde ingen muligheter til å komme seg unna. Faren til Marco forteller også at han snakket med sønnen og svigerdatteren på telefon mens røyken fylte leiligheten, helt til samtalen ble brutt.

Det unge italienske paret var nyutdannede arkitekter da de reiste til London for å få seg jobb i fjor høst.

Britisk politi har sagt at det ikke lenger er mulig å finne overlevde i den brannherjede boligblokken.

– Det er dessverre en risiko for at vi ikke klarer å få identifisert alle, sier kommandør Stuart Cundy til BBC. Han sier også at han håper dødstallene ikke blir tresifret.

Ifølge britiske The Sun skal minst 65 mennesker være savnet og det er frykt for at de har omkommet. I tillegg er 17 allerede funnet døde.

Det unge italienske paret bodde i 23. etasje av Grenfell Tower. De hadde aldri en sjanse, og de tok farvel med foreldrene sine på telefon mens leiligheten ble fylt av røyk. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Vil ta flere uker

Brannvesenet erklærte torsdag morgen at brannen var slokket. Samme dag begynte de det møysommelig arbeidet med å gå gjennom bygningen som var hjemmet til rundt 600 mennesker. Deler av bygget er utrygt og det vil ta flere uker å få gjennomsøkt det.

Mange beboere ble fanget i det 24 etasjer høye bygget mens det brant. Brannmenn forteller at det er en forferdelig jobb å gå inn i bygget.

– Alt er utbrent fordi det var så sterk varme, sa en av dem til NRK.

Ifølge brannsjef Dany Cotten er mange av dem som deltok i slukningsarbeidet traumatisert etter storbrannen.

Veggplater forbudt i USA

Fasadeplatene som antas å ha blitt brukt på boligblokken, er forbudt på høyhus i USA på grunn av brannfare.

Det skriver avisa The Times, som har snakket med selskapet som produserer de omstridte platene.

Selskapet produserer tre typer plater, og den billigste har en kjerne som består av et brennbart plastmateriale. Det antas at det var denne typen som ble brukt på Grenfell Tower.

Den britiske avisa The Guardian mrlder at selskapet valgte å bruke en type plate som er to pund, vel 20 kroner, billigere enn den brannsikre typen pr. kvadratmeter. Direktøren i selskapet sier til de ble bedt om å bruke Reynobond PE og ikke Reynobond FR. FR står for Fire Resistant (brannsikkert).