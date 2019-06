De er unge, de er mange, og nå kan de få en avgjørende innflytelse på det danske valget.

– Vi har ikke tid til å si at vi skal gjøre noe med klimaet på et senere tidspunkt – vi er nødt til å gjøre det nå, sier Cannie Krejlund.

Sammen med Albert Jensenius har hun tatt en pause fra eksamensforberedelsene og møter NRK i skolegården i Frederiksberg utenfor København.

– Vi arver problemene

I morgen stemmer de for første gang ved et Folketingsvalg, og de er ikke i tvil om hva som er den viktigste saken.

– Som ung nå, så vet vi at dette hovedsakelig blir vårt problem. Vi kan snakke så mye vi vil om flyktninger, om integrasjon og om utdannelse for den saks skyld. Men alt dette her er fullstendig likegyldig hvis kloden vår lider. Vi må redde kloden og så kan vi begynne å snakke om alt det andre, sier Cannie Krejlund.

Grønn valgvind

Det har blåst en grønn vind over den danske valgkampen. Målinger har vist at klima har vært blant de viktigste sakene for danske velgere.

Blant de yngste velgerne, dem mellom 18 - 29 år, topper klima listen suverent, viser en måling fra danske TV 2.

Meningsmålingene levner liten tvil om at Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet blir Danmarks neste statsminister. Lederen for Arbeiderpartiets danske søsterparti ønsker å danne en mindretallsregjering, og er dermed avhengig av støtte fra de andre partiene i rød blokk i Danmark.

NY STATSMINISTER: Mye tyder på at Mette Frederiksen blir statsminister i Danmark. Men hun blir møtt med harde krav fra partiene som skal støtte henne. Foto: Martin Sylvest / NTB scanpix

Klimakrav fra venstre side

Disse partiene har kommet med skarpe klimakrav for å støtte Frederiksen som statsminister. Det har mange unge velgere fått med seg. Også Cannie og Albert.

– Jeg tror mange ikke stoler på at Mette Frederiksen vil levere på klima. Da kan vi jo håpe at de unge stemmene går til venstresiden i dansk politikk og trekker en rød statsminister i en grønn retning. Det er i alle fall det vi håper på, sier Cannie Krejlund og Albert Jensenius.

Fremgang for røde partier

Målinger viser at velgerne nettopp strømmer til de mindre partiene i den røde blokken. Enhedslisten, som tilsvarer partiet Rødt i Norge, ligger an til å få en oppslutning 8,5 prosent og 16 mandater i Folketinget.

Også de andre partiene ligger an til å gjøre et godt valg. Dermed kan de få stor innflytelse på en regjering ledet av Socialdemokratiet.