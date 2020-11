Unge svarte i Detroit: Derfor håper vi Trump vinner valget

I gatene står tomme hus som forfaller. Kun noen få av dem har intakte vinduer, der det bor folk. Overalt er det søppel: Plast, plankebiter, rester av møbler og hustak.

En gang bodde middelklassen i dette området, men de forsvant med bilindustrien som blomstret her på 50-tallet.

NRK er i «byen gud glemte», nærmere bestemt i Detroit i Michigan.

Et hus har blitt tagget ned med graffiti. Tomme hus og søppel er et vanlig syn i byen. Foto: Gro Holm / NRK

Her er nesten fire av fem innbyggere svarte. Det er ingen hvite å se i gatene denne dagen.

To relativt unge, svarte menn kommer gående, og vi spør om de skal stemme ved valget.

– Jeg vil ikke stemme på noen, men hvis jeg skulle, ville det vært på Trump, sier Navarre Craxton.

– Jeg vil stemme på Trump, sier kameraten John McClain.

Det lukter lett alkohol tidlig på formiddagen.

– Trump er ingen politiker, han er der for folk. Det er ikke noe business her i USA nå. Vi trenger hjelp, sier begge.

«Politiker» er et skjellsord blant mange av Trumps tilhengere.

Deler av Detroit er preget av falleferdige og fraflyttede hus. Det er særlig områdene like utenfor sentrum som ser ut til å ha havnet i et forfall som er vanskelig å snu.

– Bedre økonomi med Trump

Craxton og McClain er midt i trettiårene, og ingen av dem har jobb.

De får 80 dollar i uka, rundt 750 kroner, i sosialstøtte. De mener Trump er best for økonomien.

– Ser dere noen fremtid for dere selv?

– Jeg ser en fremtid for barna mine på lang sikt. Det kommer an på hvordan det går i valget, sier McClain.

De to representerer Joe Bidens store problem, rett før valget i USA skal avgjøres.

Målingene er ganske samstemte - de viser at Biden sliter med å nå ut til USAs svarte velgere, og særlig til unge menn. De er viktige i flere vippestater, blant dem Georgia, Nord-Carolina, Michigan og Pennsylvania.

Derfor mobiliserer Joe Biden nå alt han kan for å nå svarte velgere i vippestatene. Avisen Politico skriver at Biden har fått med seg familien til avdøde George Floyd som drahjelp i sluttspurten.

Bidens nasjonale ledelse over Trump har vært relativt stødig de siste månedene mens koronapandemien har rast videre i USA. Men Trump har fortsatt sjansen til å vinne fordi målingene viser jevnt løp i flere viktige vippestater.

Gjennomsnitt meningsmålinger 4,8 % Kilde: fivethirtyeight

Mener Trump er splittende

Men de fleste NRK treffer i Detroit svarer at de skal stemme på demokraten Joe Biden.

– Jeg stemmer på Biden, fordi Trump ikke er bra for landet. Han er splittende og appellerer til forkjempere for hvit makt, sier Ellis.

Han har utdannelse og jobber med finans.

Ellis mener Trump appellerer til forkjempere for hvit makt. Hans stemme går til Joe Biden. Foto: Gro Holm / NRK

I valglokale ved rådhuset i Detroit skal Dolly Thomas stemme for første gang, selv om hun er i midten av 30-årene.

– Jeg stemmer på Biden, fordi Demokratene trenger vår stemme, sier hun.

Men inne i valglokalet får hun problemer og er i ferd med å gå.



Dolly Thomas har nemlig ingenting som viser adressen, fordi hun har bodd på et herberge for hjemløse i det siste. Men hun får hjelp av en vennligsinnet valgfunksjonær.

Dolly Thomas (35) stemmer for første gang i år. Hennes stemme går til Joe Biden. Foto: Gro Holm / NRK



– Det du må gjøre er å fylle ut en skriftlig erklæring der du avlegger ed på at du er den du sier du er, sier Andrej Ghebby.



Så går Dolly for første gang i sitt 35-årige liv inn i avlukket for å stemme. Et kvarter senere kommer hun ut, fornøyd med å ha bidratt.

– Jeg er glad. Nå vet jeg hvordan jeg skal gjøre det neste gang, sier Dolly.

