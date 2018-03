– Blant vennene mine er det mange som er redde for å bli arrestert eller satt i fengsel dersom de arbeider for Russlands viktigste opposisjonspolitiker Aleksej Navalny, sier Darja Nosova (21) til NRK.

Hun studerer logistikk og handel, og er ferdig med utdannelsen til sommeren. Vi treffer henne på Navalnys kampanjekontor i byen Vladimir noen timers kjøring øst for Moskva.

Navalny fikk til slutt ikke stille i presidentvalget fordi han var dømt for underslag, han sier selv at anklagene var noe Putin-regimet fant på for å slippe konkurranse.

MOTARBEIDER: Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnys støttespillere i byen Vladimir arbeider for at flest mulig skal boikotte presidentvalget. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Oppfordrer til boikott

Nosova har kommet til kampanjekontoret for å få løpesedler hun skal legge i folks postkasser.

Oppfordringen til russerne fra Navalny er at de bør boikotte valget, slik at det ikke blir en overbevisende seier til Putin.

– Jeg er ikke redd for å engasjere meg politisk, men i min klasse er det bare to andre som tør å si åpent at de støtter Navalny, påpeker Nosova.

Kampen mot korrupsjon

På valgdagen skal hun sammen med flere hundre andre unge Navalny-aktivister i Valdimir være observatør i ett av 1000 valglokaler.

Hensikten er å få et virkelig bilde av hvor mange som deltar. Håpet er at deltakelsen skal bli så lav at det ikke blir en legitim seier for Putin.

– Jeg liker Navalny fordi han kjemper mot korrupsjon og urettferdighet som det er svært mye av i det russiske samfunnet, sier Nosova.

Hun mener at Russland trenger å utvikle seg i europeisk retning, der menneskerettigheter og frihet settes høyt.

NAVALNYS KAMPSAK: – Kampen mot korrupsjon er noe av det viktigste i russisk politikk nå, sier studenten Darja Nosova. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Svært lave lønninger

Nosova tror det blir svært vanskelig for henne å finne en jobb når hun er ferdig med utdannelsen.

Hun kjenner ingen i viktige stillinger, og i Russland er det svært viktig å ha forbindelser.

– Hvis jeg er heldig og får en jobb her i Vladimir, kommer jeg bare til å tjene om lag 18 000 rubler (2500 norske kroner) i måneden.

Det synes hun er veldig lite, selv om det er omtrent en middels lønn utenfor de største byene i Russland.

Nosova drømmer om å få en jobb i et internasjonalt selskap, slik at hun kan få nyttig erfaring for en karriere i hjemlandet.

– Stjeler for mye

– Men Putin får en oppslutning på rundt 80 prosent på meningsmålingene, tar alle disse russerne som støtter presidenten feil?

– Putin og den styrende eliten er blitt altfor opptatt av penger, og av å stjele store verdier, mener den unge kvinnen.

Hun mener det er galt av folk å være tålmodige når det meste av Russlands oljepenger er blitt borte uten at myndighetene forklarer hva de har gått til.

Hun synes også det er feil å bruke så mye penger på militæret, hun tror ikke at det kommer noe militært angrep fra EU eller USA.

AKTIVE PUTIN-ENTUSIASTER: «Den unge garde» planlegger hva som skal gjøres på valgdagen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Putins unge støttespillere

I et lokale i sentrum av Moskva treffer vi Ilja Julgusjev (22). Han er sammen med flere andre medlemmer av «Den unge garde», ungdomsorganisasjonen til partiet Russlands enhet, som hele veien har støttet Vladimir Putin.

På valgdagen skal ungdommene ha sine egne sendinger på internett, der presidentvalget følges og kommenteres.

Denne gangen stiller Putin som uavhengig kandidat, men den unge jusstudenten legger ikke skjul på hvem som er hans politiske helt.

– Jeg håper at presidenten vår får en ny periode som Russlands leder, sier Julgusjev.

Han forteller at han alltid har vært opptatt av politikk og samfunnsaktivitet, og sier at han får realisere mange av sine egne ideer i det som i realiteten er Putins ungdomsorganisasjon.

SNART: Putins unge støttespillere teller ned dagene til presidentvalget. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Stabilitet er det viktigste

– Det aller viktigste for meg er at Putin garanterer stabilitet i landet med sin politikk, understreker Julgusjev.

Han påpeker at når russerne lever stabile liv, har de muligheten til å utvikle seg og få utdanning.

Jusstudenten sier at det russiske helsevesenet nå blir bedre, det samme blir skoler og annen type utdanning.

– Barn og unge i Russland utvikler seg normalt og blir lykkelige innbyggere, og det er Putins fortjeneste, sier Julgusjev.

– Russland blir kritisert fordi det er sterkt

– Men kritikken fra vestlig side mot Russland og det som blir kalt Putins stadig mer autoritære ledelse blir bare sterkere?

– Russland vil alltid bli kritisert når landet er sterkt. Det skjer når Russland hevder sine interesser, når landet ikke underkaster seg andre.

– Nå er Russland stort, mektig og sterkt. Vi kan forholde oss til sunn kritikk, men den kritikken som kommer mot Russland nå, har ikke noe grunnlag, mener Ilja Julgusjev.

Han vil ikke spekulere i hva som kan skje om seks år, når Putin ifølge grunnloven ikke kan få en ny periode.

Men han gleder seg til en ny og lang periode under Putins ledelse.