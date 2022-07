– Mange liker å vifte med flagg og rope «Gud velsigne Amerika» på 4. juli. Men jeg ser ikke noe som er verdt å feire i år. At vi har religionsfrihet her i landet, betyr ikke at de som tror kan bruke sin tro til å innføre lover som rammer oss andre.

Jocelyn Navarro er sint og ingen stolt amerikaner i dag.

Hun er på besøk i Colorado hos to venninner.

Hun studerer til daglig i Arizona og er redd for hva som vil skje dersom hun skulle bli uplanlagt gravid der.

Oppfordrer til forbrukerboikott

Venninnen April Bermudez (24) er også nedtrykt.

– Jeg kjenner meg utbrent av alle de dårlige nyhetene vi har fått i det siste.

Sammen med en tredje venninne skal hun reise på fjelltur i dag. Mens innbyggerne i byen Fort Collins, Colorado der vi møtes, dekorerer husene sine med rosetter i rødt, hvitt og blått.

Det er planlagt demonstrasjoner for abortrettigheter i mange amerikanske byer i dag.

I Washington, New York, Los Angeles, Detroit og mange byer I Texas vil aborttilhengere protestere.

I Highland Park utenfor Chicago i Illinois ble det skutt mot 4. juli-paraden, og politiet frykter vold andre steder også.

En kampanje er også startet for å oppfordre kvinner og andre tilhengere av abortlover til å boikotte store selskapet som har hovedkontor i byer der abort nå er forbudt. Noen slike selskaper er FedEx og Exxon.

– USA er fortsatt et eksperiment

I Wichita i Kansas skriver Matt Kelley (24) artikler om abortstriden i lokalavisa Wichita Eagle.

Han blir tankefull når han får spørsmål om USAs framtid.

-Det er mye å tenke på. Dette er litt av en tid å være ung i, og denne abortdebatten har virkelig sendt sjokkbølger inn i min generasjon, sier han.

Journalist Matt Kelley (24) har en travel sommer i lokalavisa i Wichita i delstaten Kansas. Der står abort på dagsorden. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Matt forsøker å bearbeide inntrykkene gjennom å skrive artikler om abortdebatten i hjembyen, sett fra begge sider.

–Jeg føler vi virkelig er en del av historien nå. Jeg prøver å skrive om det og lytte til alle. Også vi unge har ekkokamre, sier han.

Når det gjelder abort er det svært engasjerte unge mennesker på begge sider her.

– Tror du fortsett på det amerikanske prosjektet, spør jeg.

– Jeg tror virkelig at USA fortsatt er et sosial eksperiment. Vi liker å snakke om grunnloven vår som et levende dokument, som noe vi i vår tid skal tolke, ikke bare de som skrev den på 1700-tallet. Det er krevende i den tida vi lever i.

Vil få samboeren til å sterilisere seg

I delstaten Missouri har Madeleine Brice (29) heller ikke planer om å feire 4. juli. Jeg møter henne i kunstgalleriet der hun er daglig leder.

– Jeg føler meg motløs som en amerikaner og kvinne. Jeg har ingen innflytelse, og abortavgjørelsen i høyesterett har bare gjort det enda tydeligere for meg.

Madeleine Brice (29) føler at hun ikke har noen makt i dagens USA, heller ikke ved valg, Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Madeleine mener stemmeretten hun har heller ikke har noen funksjon lenger.

– Vi blir foret med denne ideen om at vi har makt ved valg, men med korrupte politikere og innstramninger i valglovene, føles det ikke slik.

Madeleine og samboeren har begynt å diskutere et drastisk valg de trolig vil ta etter at abort ble forbudt i hjemstaten.

– Jeg har tatt abort tidligere, og vi vil ikke ha barn. Men samboeren min og jeg har blitt enige om at han bør sterilisere seg ganske snart. Det føles det ikke som en god beslutning å sette barn til verden i USA akkurat nå.