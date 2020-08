Ungdom i Thailand utfordrer kongemakten og militærregjeringen

En sjelden protestbølge feier over Thailand. Med referanser til Harry Potter og «mannen hvis navn ikke må nevnes».

Men det er ikke den onde trollmannen fyrst Voldemort studentene vil til livs.

Thailands unge demonstrerer mot kongens makt og militærregjeringen. Åpenlyst.

Politiske demonstrasjoner er ikke sjelden kost i Thailand.

Å kritisere kongen er derimot høyst uvanlig. Og risikabelt.

Thailands statsminister Prayuth Chan-ocha sier i dag at studentene har gått over streken, melder Reuters. Kongemakten regnes som hellig i landets konservative kultur, og skal ikke utfordres.

Utkledd som trollmenn fra «Harry Potter», demonstrerer Thailands studenter. «Harry Potter»-universet brukes som referanse til det studentene opplever som et stadig mindre rettferdig samfunn under militærregjeringen og kongemakten i Thailand. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

Kan ha en høy pris

Å krenke de rojales ære i Thailand er forbudt. Landets lèse-majesté lover er blant verdens strengeste. Blir man dømt, kan straffen bli lang.

I 2017 ble en 34-åring dømt til 35 års fengsel for å ha fornærmet de kongelige på Facebook.

Internasjonalt har Thailand møtt massiv kritikk for økt bruk av de spesielle lovene etter militærkuppet i 2014.

Kritikere mener myndighetene bruker lovene for å hindre ytringsfrihet. FN har bedt landet om å endre lovene.

I sommer har studenter i flere byer tatt saken i egne hender.

Kong Maha Vajiralongkorn og dronning Suthida under deres bryllupsseremoni i 2019. Hun er hans fjerde kone og ekteskapet kom som en overraskelse på mange, kort tid før innsettelsesseremonien av kongen. Foto: HANDOUT / AFP

Utkledd som Harry Potter

Mandag demonstrerte mellom 3000 og 4000 studenter nord for Bangkok, etter en rekke demonstrasjoner gjennom sommeren.

Studentene krever at militærregjeringen trekker seg og at kongemakten revurderes.

På kreativt vis utfordrer nå landets unge makten, med krav om frie valg.

«Tyskland er et nytt Thailand», har en student i Chaing Mai skrevet på en plakat. Studentene er også kritiske til at kongen tilbringer mye tid i Tyskland fremfor Thailand. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

Utkledd som Harry Potter og andre karakterer fra den populære romanserien, har studentene fått oppmerksomhet langt utenfor landets grenser.

Selv opplyser studentene at «Harry Potter»-universet brukes som referanse til det de opplever som et stadig mindre rettferdig samfunn under militærregjeringen og kongemakten.

Kong Bhumibol Adulyadej satt 70 år på tronen i Thailand. Etter hans død i 2016 ble sønnen Maha Vajiralongkorn landets nye konge. Han er en omstridt konge som tilbringer mye tid i Europa. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Omstridt konge

I 2016 døde Thailands kong Bhumibol Adulyadej (88). Han var verdens lengstregjerende konge etter 70 år på tronen.

Kronprins Maha Vajiralongkorn var raskt ute med å be om en utsettelse av utnevnelsen av ham som ny konge.

Først i 2019 fant kroningsseremonien sted.

Kort tid etter kongens fjerde bryllup ble Sineenat Wongvajirapakdi utnevnt til kongens konkubine, en tittel som ikke var brukt på nær et århundre. Hun ble fratatt alle titler bare uker senere. Foto: HANDOUT

Kronprinsens leve- og væremåte gjorde ham svært upopulær blant folket under farens tid på tronen. Ryktene om hans overdådige vaner, temperament og kvinnehistorier svekket tilliten til kongehuset.

Siden 2019 har kong Maha Vajiralongkorn konsolidert makten gjennom nye lover.

Han har også forsterket sin stilling ved å personlig ta kontroll over flere av hærens avdelinger og eiendeler ved palasset, verd flere titalls milliarder dollar.

Studenter i Thailand har i sommer demonstrert i flere byer. De krever at militærregjeringen går av, at kongemakten i landet revurderes og at det blir utlyst frie valg. Foto: JORGE SILVA

Demonstrasjon i støtte med regjeringen

Mandag annonserte den nasjonalistiske aktivisten Sumet Trakulwoonnoo (46) at han etablerer en gruppe for å ta avstand fra studentenes krav.

Gruppen får navnet Coordination Center of Vocational Students for the Protection of National Institutions (CVPI).

Titalls personer fra gruppen samlet seg foran parlamentet mandag i støtte med regjeringen.

Store bilder av kongen preger Thailands byer. Foto: MLADEN ANTONOV

– Vi etableres for å minne unge, foreldre, lærere og andre om truslene mot nasjonen fra personer som egger ungdommen til å bli ugudelige og besatt av vestlig kultur, ta narkotika og hate sine foreldre og lærere, sa Sumet Trakulwoonnoo til reportere.

Palasset har ikke ønsket å kommentere saken.

Statsministeren har advart mot å utfordre monarkiet, men opplyst at kongen har bedt myndighetene om å unngå å arrestere noen for brudd på lèse-majesté lovene.