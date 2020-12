Ungdom i Brasil: – De hvite tror vi svarte er kriminelle

– Jeg som bor i Rio de Janeiro blir utsatt for rasisme hele tiden, sier den svarte 23-åringen Gustavo Rodrigues til NRK.

– Når hvite mennesker ser meg, så skjuler de veskene sine og antar at alle svarte er tyver. De tror at vi alle er overfallsmenn og kriminelle, sier han.

Gustavo bor i favelaen Rocinha, der han leder en gruppe som utøver den kjente dansen og kampsporten Capoeira. Den ble i sin tid utviklet av slaver fra Afrika, og er i dag er et av de viktigste symboler på kultur og selvbevissthet hos svarte i Brasil.

Gustavo Rodrigues bor i fattigkvartalet Rocinha i Rio de Janeiro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Capoeira gir meg en positiv energi. Den får problemene til å forsvinne fra livet mitt, den hjelper meg psykisk og den gir meg styrke, sier han.

Brasils «Floyd-drap»

I forrige måned ble en svart mann drept av hvite vakter ved et supermarked i byen Porto Alegre i det sørlige Brasil.

Det førte til voldsomme gateprotester, og store politistyrker ble satt inn for stagge demonstrantene.

De dramatiske hendelsene er blitt sammenlignet med drapet på George Floyd i USA i mai i år, da voldsomme raseopptøyer rystet landet.

Også i Brasil er rasisme nå et hett tema, og den drepte 40 åringen João Alberto Silveira er blitt et symbol på den uretten mange svarte opplever.

- De unge opplever mye rasisme, og det er vanskelig å lære dem å bli lovlydige, sier sosialarbeideren José Roberto de Oliveira. Foto: Arnt Stefansen / NRK

I en ny undersøkelse fra PoderData sier 81 prosent av brasilianerne at det er rasisme i landet. Men bare 34 prosent sier at de selv har fordommer mot svarte. Jose Roberto de Oliveira, som driver et sosialprosjekt i Rocinha, sier det slik:

– Vi svarte opplever rasisme daglig. Vi vet hvordan dette fungerer. Jeg driver sosialt arbeid blant ungdom i dette området, og rasismen gjør det svært vanskelig å lære de unge å bli lovlydige borgere, sier han til NRK.

Presidenten benekter

President Jair Bolsonaro har skapt ytterligere bitterhet etter drapet på 40 åringen ved å benekte at det finnes strukturell rasisme i Brasil:

– Vi er en blandet befolkning, der hvite, svarte og urfolk utgjør innholdet og sjelen i et rikt og flott folk, sier han i en TV-tale, Og han beskylder de som demonstrerer mot rasisme for å ødelegge samholdet i Brasil:

President Jair Bolsonaro kritiserer dem som demonstrerer mot rasisme i Brasil. Foto: EVARISTO SA / AFP

– Det de ønsker er konflikt, bitterhet, hat og splittelse mellom rasene - alltid forkledd som en kamp for likhet og sosial rettferdighet, sier presidenten.

På et marked i den rike Rio-bydelen Ipanema er det mange som er enige med Bolsonaro. Det handler ikke først og fremst om hudfarge og rasisme, men om fattigdom, sier folk jeg møter:

– På et sted der svarte nektes adgang, vil heller ikke fattige hvite slippe inn, sier den 72 år gamle Teresa Brandäo.

– Brasil er ikke et rasistisk land. Men det finnes rasisme. Det kan man ikke benekte, sier hun til NRK.

Tjener halvparten

Rundt 55 prosent av Brasils befolkning er svarte og fargede – såkalte pardos.

Ifølge offisielle tall tjener denne gruppen bare drøyt halvparten så mye som de hvite, og de utgjør 78 prosent av alle ofre for politidrap her i Rio, skriver avisen O Globo.

Det hvite mindretallet er privilegert på alle områder i Brasil. Foto: LUCAS LANDAU / Reuters

– For de rike og hvite ser verden annerledes ut enn for oss. Det må vi bare leve med, sier Gustavo Rodrigues.

– Og skal vi bekjempe rasismen må våre ledere går foran, sier han:

– Hvis de på toppen, president, ordfører, parlamentariker, gjør gale ting, så vil vi vanlige folk gjøre det samme, sier den 23 år gamle Capoeira-artisten her i Rio de Janeiro.