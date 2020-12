Ungarsk toppolitiker trekker seg etter «korona-orgie»

József Szájer har sittet i Europaparlamentet for Fidesz. Et parti som har forsøkt å løfte fram Ungarn som en forsvarer av kristne familieverdier.

25 nakne menn

Fredag var han og rundt 25 menn på en fest. De var langt flere enn det er tillatt å være nå under pandemien. Ifølge den belgiske avisen DH var det både diplomater og et medlem av EUs parlament til stede på arrangementet som foregikk i etasjen over en bar.

Festdeltakerne var nakne, skriver avisen. Helt til politiet kom til stedet.

– Politiet kom etter klager på bråk, sier politiets talskvinne Sarah Durant.

En forbipasserende skal ha meldt til politiet at han sa en mann som prøvde å komme seg unna vi en takrenne, melder belgisk TV. Han skal ha blitt stanset av politiet med narkotika i ryggsekken. Politiet identifiserte ham som «S.J., født i 1961».

Her var festen som ble stanset av politiet. Foto: VTM

Tirsdag innrømmet 59-åringen at han hadde brutt covid-19-reglene og at han var tatt for besittelse av ecstasy. Han ba også om unnskyldning, både overfor familie, venner og velgere.

– Handlingene er ikke akseptable

Szájer er kjent som en sterk motstander av rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle. I 2010 var han med å skrive den ungarske grunnloven der det blant annet heter at landet beskytter ekteskapet som en institusjon mellom kvinne og mann.

Han trakk seg fra europaparlamentet søndag. Nå trekker han seg også fra partiet sitt.

– Handlingene til vår utsending, József Szájer, er ikke i tråd med verdiene til vår politiske familie. Vi skal ikke glemme hans innsats gjennom 30 år, men handlingene hans er ikke akseptable og kan ikke forsvares, sier Ungarns statsminister Viktor Orbán ifølge avisen Magyar Nemzet.

Orban sier Szájer nå har gjort det eneste rette.

Szajer ble valgt inn i Ungarns nasjonalforsamling fire ganger mellom 1990 og 2002 og har vært folkevalgt i Brussel siden 2004. Regjeringspartiet har kalt ham «det mest kjente og anerkjente ungarske medlemmet av EU-parlamentet».