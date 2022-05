EU-kommisjonen planlegger en sjette sanksjonspakke mot Russland. I den kommer det sannsynligvis et forslag om en blokade mot russisk olje.

I dag møtes energiministrene til EU i Brussels for å diskutere en blokade mot russisk olje innen året er omme.

Etter planen skal også flere russiske og hviterussiske banker bli utestengt fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT, ifølge Bloomberg.

Tyskland, som er avhengig av russisk energi, har sagt seg villig til en utfasing av russisk olje. Det er allerede innført en blokade mot russisk kull som etter planen skal trå i kraft i august.

– Vi har lyst til å stoppe innkjøp av russisk olje, men vi trenger litt tid til å være sikre på at vi kan få andre oljekilder inn til landet, sa Jorg Kukies, en av rådgiverne til Tysklands forbundskansler Olaf Scholz til Financial Times.

Den nye sanksjonspakken skal presenteres for ambassadørene til EU-landene på onsdag, ifølge Reuters.

Ungarn motvillig

Et eventuelt forbud vil kreve et enstemmig vedtak i EU. Dette har ungarske politikere uttalt at de ikke vil gå med på dersom det vil hindre dem fra å handle russisk olje og gass, ifølge Bloomberg.

Viktor Orban fikk gjenvalg som statsminister i Ungarn i begynnelsen av april. Regjeringen hans har vært kritisk til omfattende sanksjoner mot Russland. Orban er blant de som har gått med på det russiske kravet om å betale i rubler.

Ungarns statsminister, Viktor Orban, har tidligere uttalt at sanksjoner mot russisk energi er en «rød strek» for regjeringen hans. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Orban har spesielt pekt på økonomiske konsekvenser for Ungarn som årsak.

– 85 prosent av gassen vår kommer fra Russland, og 65 prosent av oljen vår kommer fra Russland. Hvorfor? Fordi dette avgjøres av infrastruktur, sa Ungarns utenriksminister, Peter Szijjarto, til CNN i forrige uke.

– Vi har ikke valgt å være i denne situasjonen, fortsatte han.

Det kan likevel hende at Ungarn, og Slovakia som også er avhengig av russisk olje, får unntak eller en lengre utfasingsperiode, ifølge representanter fra EU. Det melder Reuters.

Frykter gass-kutt

I tillegg til en utfasing av russisk olje, vil EU-diplomatene diskutere planer dersom Russland kutter gassen til flere europeiske land.

I forrige uke stanset Russland gassforsyningen til Polen og Bulgaria fordi de nektet å betale i rubler.

Begge landene skulle etter planen fase ut russisk gass i løpet av året. Men flere europeiske land som er langt mer avhengig av russisk gass frykter hva som vil skje dersom de også mister forsyningene sine.

Flere EU-topper har også uttalt at å kjøpe russisk energi i rubler kan være brudd på sanksjonene.