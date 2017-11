Ung imam lover å fullføre bønnen som ble avbrutt av terror

Mohammed Abdel Fattah ble såret da rundt 30 maskerte menn iført kamuflasjeuniform angrep al-Rawda-moskeen i Nord-Sinai-provinsen fredag.

– Jeg hadde bare holdt på i to minutter da jeg hørte to eksplosjoner utenfor moskeen og skrekkslagne mennesker begynte å løpe, forteller imamen fra sykesengen i Al-Husayniya i Nildeltaet.

– Deretter så jeg mennesker ta seg inn i moskeen og åpne ild mot alle som fortsatt sto der, forteller Fattah.

Dersom helsen min tillater det, vil jeg vende tilbake fredag og fullføre bønnen min. Imam Mohammed Abdel Fattah

Sufisme

26-åringen har vært imam i to år i moskeen, som blir brukt av muslimer med tilknytning til sufisme-retningen innen islam, en retning som blir regnet som vranglære av puritanske jihadister.

– Fredagsbønnen handlet om Muhammed, humanitetens profet, forteller Fattah.

– Dersom helsen min tillater det, vil jeg vende tilbake fredag og fullføre bønnen min, fortsetter han.

Over sykehussengen hans henger et innrammet koranvers som den unge imamen fikk i gave fra en delegasjon koptisk kristne, en annen religiøs minoritet som har blitt ofre for flere blodige terrorangrep i Egypt de siste årene.

Fakta om angrep i Egypt i 2017 Ekspandér faktaboks 16. januar: Åtte politifolk ble drept i ørkenen vest i Egypt. Ekstremister antas å stå bak angrepet.

9. april: 48 mennesker ble drept i selvmordsangrep mot to koptiske kirker palmesøndag. Ekstremister med bånd til IS påtok seg ansvaret for angrepene.

26. mai: Minst 28 mennesker ble drept da væpnede menn angrep en buss med koptiske kristne på vei til et kloster. IS tok på seg skylden for terroraksjonen.

7. juli: 26 soldater ble drept i den urolige nordlige delen av Sinai-halvøya.

14. juli: To tyskere og en tsjekkisk kvinne ble drept i et knivangrep mot turister i byen Hurghada ved Rødehavet. Gjerningsmannen antas å ha vært en ytterliggående islamist.

11. september: 20 politimenn ble drept i en angrep IS hevdet å stå bak på Sinai-halvøya.

12. oktober: Seks personer fra den egyptiske hæren ble drept ved en veisperring nord på Sinai-halvøya. IS påtok seg ansvaret for angrepet.

20. oktober: Minst 16 politifolk ble drept i en skuddveksling med antatte ekstremister i ørkenen vest i Egypt.

24. november: Minst 235 mennesker ble drept i et angrep mot en moské i al-Rawda i den nordlige delen av Sinai-halvøya, ifølge statlig egyptisk TV. (Kilder: DPA, NTB)

Landesorg

Egypt innledet mandag tre dagers landesorg, og president Abdel Fattah al-Sisi har lovet å bygge et mausoleum for de drepte.

Les også: Egypts president lover å hevne terroraksjon

Sisi har også varslet en nådeløs jakt på angriperne, som ifølge øyenvitner bar flagg som kan tyde på tilknytning til den ytterliggående islamistgruppa IS.

– Hæren og politiet vil hevne våre martyrer og med makt gjeninnføre sikkerhet og stabilitet i løpet av kort tid, sa Sisi i en TV-tale noen timer etter moské-angrepet.

SKOENE LIGGER IGJEN: Al-Rawda-moskeen i Bir al-Abd i Egypt ble angrepet av rundt 30 maskerte menn i kamuflasjeuniform under fredagsbønnen. 305 mennesker ble drept, og på trappen utenfor ligger fortsatt en haug sko som forteller om dramaet. Foto: AP

Svar på kupp

Ytterliggående islamister har de siste årene drept hundrevis av soldater og politifolk i Sinai, men også sivile som har arbeidet for myndighetene.

Ifølge kunngjøringer har dette vært et svar på militærkuppet i 2003, der daværende hærsjef Abdel Fattah al-Sisi styrtet landets første folkevalgte president Mohamed Mursi, som tilhører det muslimske brorskap.

– Det er ikke bare sufismen som trues, men hele islam og hele den arabiske regionen, sier Mohammed Abdel Fattah.