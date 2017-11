Undersøker mistanker om russisk innblanding under brexit

Ifølge en gruppe forskere, skal mer enn 150.000 russiske Twitter-kontoer ha postet flere titalls tusen engelskspråklige tweets, som oppfordret briter til å stemme Storbritannia ut av EU i dagene før avstemningen 23. juni 2016, skriver The New York Times.

Facebook skal gi britene informasjon i starten av desember, mens Twitter ifølge The Guardian skal dele funnene de gjør i løpet av de neste ukene.

Foto: Dado Ruvic / Reuters

Lederen for komiteen for digital kultur, medier og sport i det britiske underhuset, Damian Collins, sier til BBC at komiteen undersøker om det var «systematisk distribusjon av falske nyheter laget av russiskstøttede organisasjoner» i forbindelse med folkeavstemningen. Collins sier også at de ønsker å få større forståelse for det eventuelle omfanget.

Les mer: Offentliggjør annonser fra russiske trollfabrikker

Amerikansk Russland-etterforskning

Det er ikke lenge siden sist Twitter og Facebook måtte forklare seg etter et valg. I slutten av oktober måtte de sammen med Google forklare seg for Kongressen om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Her er noen av annonsene på Facebook knyttet til et russisk-styrt forsøk på å påvirke valget i USA i fjor. Foto: Jon Elswick / AP

Under høringen ble det kjent at Facebook mener en russisk gruppe sto bak over 80.000 innlegg på nettstedet før og etter presidentvalget i USA. Innleggene kan ha nådd 126 millioner mennesker.

Twitter bekreftet under høringen av de har avdekket automatisert og koordinert aktivitet av interesse, men at valgrelatert tvitring fra russiske kontoer var liten.

Kilder: – Enighet om skilsmisseoppgjør

På tross av den nye etterforskningen ruller Brexit-forhandlingene videre.

Tirsdag ble EU og Storbritannia enige om hva skilsmisseoppgjøret mellom dem skal koste, ifølge EU-kilder, skriver nyhetsbyrået Reuters. Britiske medier skriver at Storbritannia må ut med mellom 45 og 55 milliarder euro for å dekke forpliktelsene de har som medlemsland i unionen.

Opplysningene er ikke bekreftet av offisielle kilder.

MØTE MANDAG: Førstkommende mandag skal britenes statsminister Theresa May og presidenten i EU-kommisjonen Jean-Claude Junker møtes til nye forhandlinger. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Avtalen om oppgjøret er et av tre punkter som må være på plass innen forhandlingene kan fortsette. De to andre punktene er grensen mellom Irland og Storbritannia og hvilke rettigheter EU-borgere som oppholder seg på britisk jord, skal ha, skriver NTB.

En britisk embetsmann, som ikke ønsker å bli navngitt, sier imidlertid til nyhetsbyrået Reuters at han ikke kjenner igjen informasjonen i britiske medier. Men også Financial Times siterer kilder som sier det er blitt enighet mellom Storbritannia og EU om skilsmisseprisen.

Møtes mandag

Førstkommende mandag skal britenes statsminister Theresa May og presidenten i EU-kommisjonen Jean-Claude Junker møtes til nye forhandlinger.

De siste ukene har det pågått et intenst diplomati på høyeste nivå i håp om å få på plass skilsmisseavtalen før jul. Samtidig har de tekniske forhandlingene fortsatt bak lukkede dører.