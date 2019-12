Underhuset stemte for brexitlov

Forslaget fekk 358 stemmer, medan 234 representantar stemte mot. Dermed er regjeringsforslaget eit viktig skritt nærare å bli endeleg vedtatt.

Med eit solid fleirtal for Dei konservative, rekna alle med at forslaget ville komme heilskinna gjennom avstemminga fredag.

– La oss komme saman som eit nytt parlament, bryte opp den fastlåste situasjonen og endeleg få brexit unnagjort, sa statsminister Johnson då han formelt bad forsamlinga ta saka opp til debatt nokre timar tidlegare.

Han var òg opptatt av å komme vidare etter fleire år med opprivande debatt, ei folkeavstemming og to val.

– I det vi forlèt EU er det på tide å samle landet igjen. Denne lova og dette vegskiljet i historia om nasjonen vår må ikkje bli sett på som ein siger for eitt parti eller éi gruppe, heldt statsministeren fram.

URIX FORKLARER: Kva no, Boris?

Fryktar deregulering

Labour-leiar Jeremy Corbyn erkjenner at folk vil legge debatten om folkeavstemming bak seg. Samtidig fryktar han at brexitavtalen vil bli brukt som rambukk for å fjerne reguleringar og legge landet meir ope for dei frie marknadskreftene.

Han meiner Johnsons brexitavtale legg vegen open for at statsministeren kan føre landet i ei retning Corbyn ikkje ønsker.

– Vi er framleis overtydde om at det finst betre og meir rettferdige måtar å få landet ut av EU på, sa han i debatten på fredag.

Held fram i januar

Alt ligg til rette for at Johnson denne gongen klarer å oppfylle valløftet om å ta Storbritannia ut av EU utan ytterlegare forseinkingar. Fristen er no 31. januar, men det står framleis att fleire steg i lovgivingsprosessen.

7. januar skal Underhuset debattere eventuelle endringsforslag, før dei stemmer igjen. Det er sett av tre dagar, slik at forslaget kan sendast til Overhuset torsdag 9. januar. Johnson har forsikra at alt det formelle, inkludert samtykket til dronninga, skal vere på plass innan utgangen av månaden.

I så fall blir det britiske medlemskapen avslutta formelt klokka 23 britisk tid – midnatt i Brussel – den siste dagen i januar.

Forbyr utsetjing

Vedtaket inkluderer eit forslag som gjer det ulovleg å forlenge overgangsperioden som varer ut neste år. Avtalen med EU opnar for forlenging med eitt eller to år, men det vil altså ikkje Johnson ha noko av.

I løpet av overgangsperioden skal britane og EU forhandle om ein ny handelsavtale. EU har sagt at det vil bli svært vanskeleg å få i stand ein omfattande avtale i løpet av berre elleve månader.

– Vi vil gjere alt vi kan, sa sjefforhandlar i EU, Michel Barnier, denne veka då han vart spurd om det var mogleg å bli samde innan året er omme.