UNCHR-rapport: Farligere enn noen gang å krysse Middelhavet

Mens antall personer som kommer til Europa går ned, går andelen som dør på veien, kraftig opp, ifølge den ferske rapporten fra UNHCR.

Aller dårligst går det for dem som krysser midten av Middelhavet. Der forsvant eller omkom hver 18. person som forsøkte å ta seg over havet i perioden januar til juli i år. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var at hver 42. person mistet livet eller forsvant.

– Denne rapporten bekrefter nok en gang at Middelhavet er et av verdens dødeligste steder å krysse, sier UNHCRs Europa-direktør Pascale Moreau i en pressemelding.

Menneskelighet

– Når antallet mennesker som kommer til europeiske kyster faller, er dette ikke lenger en test på hvorvidt Europa kan håndtere mengdene, men i hvilken grad Europa kan framvise medmenneskelighet til å redde liv, sier Moreau.

De siste månedene har UNHCR og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) bedt om en forutsigbar, samlet regional tilnærming håndteringen av migranter og flyktninger som kommer til Europa via Middelhavet.

Nøkkeltall

Blant nøkkeltallene i rapporten er nevner UNHCR at det har vært ti hendelser i år der mer enn 50 personer har dødd i midten av Middelhavet, de fleste av dem etter avreise fra Libya. Hele sju av disse tragediene har funnet sted i juni eller senere.

Langs ruta fra Afrika til Spania har mer enn 300 personer blitt meldt savnet så langt i år, noe som er en betydelig økning fra 2017 da det var registrert 200 dødsfall langs denne ruta.

Hittil i år er det registrert 78 dødsfall blant flyktninger og migranter på veiene i Europa eller ved europeiske grenser, sammenlignet med 45 døde for samme periode i 2017.