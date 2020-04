Ultraortodokse jøder nekter å følge rådene mot virussmitte

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I helgen møtte mer enn 400 ultraortodokse menn opp i begravelsen til en rabbiner i byen Bnei Brak, stikk i strid med myndighetenes regler. Andre i denne Tel Aviv-forstaden var opprørt over at politiet ikke grep inn og oppløste gravfølget for å hindre smitten i å bre seg. De ropte «mordere» mot deltakerne i begravelsen, ifølge avisen Yedioth Ahronot.

I Bnei Brak, som er dominert av ultraortodokse, har viruset nå spredd seg åtte ganger raskere enn ellers i Israel. Grunnen er at landets mest religiøse minoritet, som teller 12 prosent av befolkningen, ikke har brydd seg om myndighetenes strenge regler.

ALLE KOMMER: Når en fra menigheten begraves slutter alle opp. Her fra gravferden for Rabbi Yeshayahu Krishevsky som ble drept i et terrorangrep i Jerusalem i 2015. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

Følger rabbinerne

Da regjeringen stengte spisesteder, kinoer, universitet og studiesteder og ba folk holde seg inne, kom rabbiner Haim Kanievski med motsatt beskjed.

Den polskfødte 92-åringen er av de viktigste spirituelle lederne i den ultraortodokse verden. Han ba religiøse studenter om å fortsette studiene på de mange religiøse yeshiva’ene. I dette miljøet følger de rabbineren sin og ikke Israels regjering.

Rabbiner Kanievski har også sagt til følgerne sine at den beste måten å bekjempe viruset på er å slutte å sladre om sine medmennesker og sette andres behov foran sine egne, ifølge Times of Israel.

Men om de ultraortodokse ønsker å praktisere isolasjon er ikke det bare lett.

Bor trangt

De ultraortodokse, som regel kalt haredim, har Israels raskeste befolkningsvekst. Siden 1980-tallet har hver familie fått i gjennomsnitt sju barn. Familier med ti og tolv barn er ikke uvanlig i deres nabolag.

Siden de fleste mennene vier livet til religiøse studier og bønn er familiene fattige og de barnerike familiene bor trangt. Det gjør sosial distansering nesten umulig.

Mange haredim lever på barnebidrag, de tjenestegjør ikke i militære og mange er heller ikke sionister. Andre israelere ser dem som en byrde for samfunnet og et voksende problem, både politisk og religiøst.

En boble fra fortiden

Israels mest religiøse minoritet er også landets mest lukkede. Å gå inn i deres nabolag er som å gå inn i en annen tid. Bare når du ser noen bruke gammeldagse mobiler skjønner du at du ikke befinner deg tidlig på 1900-tallet. De vil ikke være en del av det moderne samfunnet. TV og internett er ikke noe for dem.

Informasjon får de fra familie og venner eller fra veggaviser på hebraisk og jiddisch. Derfor sliter myndighetene med å nå frem med informasjon om faren ved koronaviruset.

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Veggavisene er en viktig informasjonskilde for de mest religiøse. Her er plakater som viser hvordan de skal unngå smitte. Men siden befolkningen her i liten grad lytter til informasjon fra den sekulære staten, er det ikke lett å spre kunnskap om forbygging av smitte. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

– Vi gjør det vi kan for å informere dem med plakater, med høyttalere og brev fra rabbinerne. Men for å nå frem til alle for å informere folk om at de må gå inn i isolasjon er en operasjon som krever langt mer av oss, sier en representant for det israelske Helsedepartementet til Haaretz.

Nå har israelske sikkerhetsfolk gått inn i det ultraortodokse nabolaget Mea Shearim i Jerusalem. Men visir, batonger og lyseblå latekshansker patruljerte de i de smale gatene, der folk ropte nazi etter dem.

INGEN BØNN: Sikkerhetsstyrker drar unge menn bort fra en stengt synagoge i Mea Shearim i Jerusalem. Ingen får gå mer enn 100 meter fra hjemmet sitt i Israel. Å samles i synagoger er forbudt nå. Foto: Mahmoud Illean

Det er ingen kjærlighet mellom ultraortodokse og Israels øvrige innbyggere. Politiet arresterte menn som brøt reglene om å ikke bevege seg mer enn 100 meter fra hjemmet eller å slutte å be sammen i synagogen.

– Dette er veldig vanskelige for oss, fordi vi alltid er sammen i samfunnet vårt. Selv om vi forsøker å holde avstand er det veldig vanskelig for oss, sier Menachem Roitenbarg til Reuters. Han er en av de unge svartkledde mennene som er ute på gaten når politiet kommer.

SAMMEN: Det lukkede ultraortodokse samfunnet står sammen. Her feirer noen av dem høytiden Tu Bishvat i februar. De følger rådene fra sine religiøse ledere, heller enn å lytte til regjeringen. Menn og kvinner er ofte segregert. Foto: Oded Balilty / AP

Uten frykt

Heller ikke under intifadaen for snart 20 år siden lot de ultraortodokse seg skremme. Mens israelere flest kviet seg for å ta buss eller gå på kafe av redsel for å bli drept av en selvmordsbomber, fortsatte haredim å leve som før. De mener det er deres Skaper som bestemmer når de skal dø, ingen andre.

Men med koronatrusselen er det annerledes, for nå må alle passe på hverandre og ikke bare seg selv.

Og før Israels mest upopulære minoritet blir enda mer upopulære, forsøker helseministeren å ta grep.

– Jeg har bedt regjeringen om å innføre portforbud i Bnei Brak. Situasjonen der er forferdelig. For hver dag vi venter, risikerer vi livet, sier Yaakov Litzman.

VIL STENGE BYEN: Helseminister Yaakov Litzman (t.h) har bedt statsminister Benjamin Netanyahu om å beordre tre dagers portforbud i Bnei Brak. Byen er en forstad til Tel Aviv, men har langt flere koronasmittede. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Helseminister Litzman tilhører UTJ (United Torah Judaism) en allianse av ultraortodokse partier som sitter i Knesset og i regjeringen. Vel vitende om at så strenge tiltak kan gjøre ham svært upopulær blant sine egne velgere, sier helseministeren at han ikke bryr seg om konsekvensene.

– Det henger allerede plakater ute som sammenligner meg med Josef Stalin.

Helseministeren håper og tror at de aller fleste vil lytte til ham og rabbinerne nå. Han er optimistisk, smitteraten til tross:

–Med Guds hjelp vil dette viruset forsvinne snart, derfor har jeg bare bedt om tre dagers karantene.

HVER FOR SEG: Siden synagogene er stengt, ber disse mennene med bønnesjal og god avstand mellom seg på gaten utenfor en synagogen i Jerusalem. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

En av de ultraortodokse mennene som er utendørs sier at han skal følge helsemyndighetenes råd, men legger til:

– Det er Torah’en og bønn som er det essensielle for oss. Det er vårt oksygen. Vi tror at Torah’en vil beskytte oss mot viruset og at den og bønnene våre vil stanse epidemien, sier Yaakov Gotferb til Reuters.