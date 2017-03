Ulovlig innvandring fra Mexico nesten halvert under Trump

Sikkerhetsminister John Kelly presenterte tallene fra Customs and Border Protection (CBP) onsdag kveld.

Den månedlige statistikken fra CBP legges vanligvis ut på nett uten å få spesielt mye oppmerksomhet, men tallene fra februar er oppsiktsvekkende, skriver CNN.

Nedgangen i ulovlige grensepasseringer på 40 prosent bryter en tendens som har vart i nesten 20 år.

Normalen er en økning på 10 til 20 prosent fra januar til februar, og dette er første gang siden år 2000 at det har vært en nedgang i februar.

Samtidig gikk antall familier som ble pågrepet ned 66 prosent, og antall enslige barn gikk ned 55 prosent.

Sikkerhetsminister John Kelly mener nedgangen er oppmuntrende. Foto: Susan Walsh / AP

Antall pågripelser og personer som ble avvist på grensa i februar var 18.762, ned fra 31.578 i februar.

– Dette er oppmuntrende nyheter. Siden president Trump tok over 20. januar, har vi sett en dramatisk nedgang, sier Kelly.

Økte smuglerpriser

Ifølge sikkerhetsdepartementet (Homeland Security) har også menneskesmuglerne sør for grensa økt prisene sine. I enkelte områder er prisen mellom 3500 og 8000 dollar.

– Vi vil fortsette å være årvåkne for å svare på eventuelle endringer, siden det gjerne er flere ulovlige grensepasseringer mellom mars og mai. De tidlige resultatene viser imidlertid at håndheving og avskrekking nytter, sier Kelly.

Tallene gikk også ned i januar. Da gikk totalen ned nesten 30 prosent, og rundt 40 prosent for barn og familier.

Rett etter valget ble bemanningen på grensen mot Mexico økt.

Da var antall pågripelser og avvisninger på sitt høyeste på fem år, og migranter fra Mellom-Amerika strømmet til grensen i frykt for kraftige innstramminger etter Trumps innsettelse.

Mexicanske familier fikk møte hverandre gjennom grensegjerdet i forbindelse med barnas dag i november. Foto: Mike Blake / Reuters

Flere årsaker

John Sandweg, som ledet grensepolitiet ICE under Barack Obama, sier til CNN at nedgangen kan skyldes en rekke faktorer.

Donald Trump har strammet inn asylpolitikken siden han ble president. Foto: Luis M. Alvarez / AP

– Det kan være litt tidlig å peke på retorikken som årsak. Det stemmer at avskrekking er en del av puslespillet. Hvis det er en oppfatning av at folk blir sendt tilbake, vil det bli en nedgang i tilstrømmingen. Men problemet er mer komplekst, og det finnes ingen enkel løsning.

Trump har blant annet strammet inn kravene for å søke asyl i USA, noe som har gitt immigrasjonsmyndighetene hjemmel til å pågripe og deportere langt flere mennesker, skriver New York Times.

Dan Stein i aktivistgruppen Federation for American Immigration Reform mener Trump kan ta mye av æren for nedgangen.

– Trumps tøffe retorikk forteller deg alt du trenger å vite. Det er språket folk forstår. Det er et trist faktum at folk prøver å lure systemet. Den eneste måten å få folk til å følge reglene på, er å passe på at ingen kan snike i køen, sier han.