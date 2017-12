Aleksej Uljukajev var den første russiske minister i moderne tid som ble arrestert og anklaget for grov korrupsjon, og som ventet ble han funnet skyldig da dommen mot ham ble kunngjort i Moskva fredag formiddag.

I mer enn 90 prosent av russiske straffesaker blir den anklagede kjent skyldig og dømt.

Uljukajev ble arrestert i november 2016, og ifølge dommen er han skyldig i å ha mottatt penger til en verdi av rundt 16 millioner norske kroner.

Selv benekter Uljukajev anklagene og sier at han trodde han skulle hente en gave med god vin fra sjefen for det russiske oljeselskapet Rosneft Igor Setsjin.

Dukker Setsjin opp i rettssalen?

Igor Setsjin er fire ganger innkalt som viktig i forbindelse med rettssaken mot Uljukajev, men har sagt at han ikke har hatt tid til å møte i rettssalen.

Men under torsdagens pressekonferanse sa Russlands president Vladimir Putin at det er mulig at Setsjin på et seinere tidspunkt kommer til å møte i rettssalen.

Putin og Setsjin er kjent for å ha hatt et nært forhold, men det har vakt betydelige oppsikt at Setsjin ikke har møtt som vitne mens i andre saker har folk blitt hentet av politiet for å vitne.

Dommen blir anket

Aleksej Uljukajev har allerede sagt at de kommer til å anke dommen

Påtalemyndigheten ba om ti år i fangeleir for Aleksej Uljukajev, men dommeren ga ham altså åtte år og satte også ned summen han må betale tilbake til rundt 20 millioner kroner som han må betale til den russiske staten.

Påtalemyndigheten hadde opprinnelig krevd at han skulle betale tilbake dobbelt så mye.

