Ulf Kristersson har fått oppgaven med å sondere om han kan danne ny regjering i Sverige

– Jeg kommer ikke til å tillate at det skal ta like lang tid som sist, sa talmann Andreas Norlén i går. For sist tok det 134 dager å komme fram til en enighet etter valget. Denne gangen har Norlén, som har en posisjon tilsvarende den norske Stortingspresidenten, sagt at han vil ta initiativ raskere.

Han har fire forsøk på finne fram til en mulig statsminister. Hvis det ikke lykkes, blir det automatisk utskrevet nyvalg.

Talmann Andreas Norlén. Foto: Morten Jentoft / NRK

– Jeg har bedt Kristersson rapportere tilbake til meg innen fredag, sa Norlén. Han ønsker at denne prosessen skal bli helt annerledes enn sist, da det tok så lang tid.

– Nå må partiene bestemme seg for den veien se der fremover, sa han.

Kan åpne for Sverigedemokraterna

– Det var flere partiledere som pekte på Kristersson enn på Löfven, sa Norlén på ettermiddagens pressekonferanse.

Han sier til NRK at Kristersson leder det største partiet i gruppen av partier som felte statsminister Löfven. Norlén sier det er parlamentarisk praksis at denne dermed får undersøke muligheten til å danne ny regjering.

Sverigedemokraterna har vært et parti noen knapt har ønsket å snakke med i Riksdagen, til tross for en oppslutning på landsbasis på rundt 20 prosent. Kristersson sa til NRK i går at det ikke lenger er mulig å styre uten å snakke med representanter som er lovlig valgt.

Andreas Norlén sier Sverige tidligere hatt et mer tydelig skille mellom de tradisjonelle blokkene på høyre- og venstresiden.

– Men så kom Sverigedemokraterna inn i Riksdagen og da hadde ingen av blokkene lenger majoritet.



Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna kan være på vei inn i varmen i Riksdagen. Foto: Stina Stjernkvist / AFP

Hadde snakket med alle partilederne

I løpet av dagen i dag hadde alle partilederne i landet vært inne til en samtale med talmannen. Målet var å få en oversikt over hvem som han mener har størst sannsynlighet for å få flertall i Riksdagen bak seg.

Først ute var Stefan Löfven som nå sitter som leder for en overgangsregjering. I går gjorde han det klart at han og den rødgrønne regjeringen går av etter å ha tapt en mistillitsvotering.

Etter dagens møte var han tydelig på at han krever å få en budsjettavtale gjennom i Riksdagen hvis han skal prøve å danne en ny regjering.

– Om den regjeringen som jeg da leder, ikke får igjennom sitt budsjett, så går jeg av. Det er budskapet mitt til talmannen, sa Löfven.

Det var Vänsterpartiets støtte til et mistillitsforslag fremmet av Sverigedemokraterna som veltet regjeringen. Bakgrunnen var en mulig oppmyking av leieprisene på nye boliger.