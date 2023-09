De to hulkende, sortkledde kvinnene tviholder på kisten med det ukrainske flagget. En av dem er kjæresten til Ivan Yaroviy, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han fullførte sin grad ved Universitetet for luftstyrker i 2021. For sin forsvarsinnsats i krigen mot Russland, ble Ivan tildelt «Bohdan Khmelnytsky»-ordenen.

Nå er 23-åringen gravlagt på Heltenes allé i byen Poltava.

Foran står en blomsterbukett. På den henger et slør hvor det står «mitt hjertes Batman for alltid».

Det er slik kjæresten minnes Ivan. De skulle gifte seg 29. september.

Den ukrainske løytnanten og de fem andre besetningsmedlemmene på kamphelikopteret hans ble begravet fredag. De er en del av en dyster og økende statistikk.

Motoffensiv ser ut til å lykkes

Ukrainas våroffensiv lot vente på seg. Nå ser det ut til at landet lykkes bedre på slagmarken i øst.

Ukrainske styrker har trolig kommet seg bak Russlands frontlinje, ifølge Institute for the Study of War.

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar sier til Reuters at de rykker fram både i øst og i sør.

Hun sier Ukraina har tatt tilbake rundt tre kvadratkilometer land rundt byen Bakhmut den siste uka.

Påstandene er ikke verifiserte.

Krigen har uansett en høy pris på begge sider.

70.000 døde

Ukraina skal ha mistet 70.000 soldater siden krigen startet, og inntil 120.000 skal ha blitt såret. Det sa nylig anonyme amerikanske kilder til avisa The New York Times.

Forrige gang det ble lekket informasjon fra amerikanske militære myndigheter var i april i år. Da het det at 17.500 ukrainske soldater hadde mistet livet i krigen.

I løpet av noen måneder skal det altså ha vært en dramatisk økning i antall falne soldater på ukrainsk side.

SORG: En kollega av Ivan og de andre soldatene viser tydelige følelser når han sier farvel til kameratene sine. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

De samme amerikanske kildene anslår at 120.000 russiske soldater er døde og opp mot 180.000 såret.

Det er grunn til å understreke at tallene er usikre. Både Ukraina og Russland holder tapstallene hemmelige, derfor er det vanskelig å beregne dem.

Motoffensiven er krevende

Når en hær angriper kreves det minst tre ganger så mange soldater som når man forsvarer seg.

Like etter at Ukraina satte i gang sin motoffensiv mot de russiske styrkene i begynnelsen av juni, hadde ukrainerne spesielt store tap.

OFFENSIV: Ukrainske styrker skyter mot russiske stillinger i Øst-Ukraina. Foto: AP

Det var da de forsøkte å rykke fram ved frontlinjen i den sørlige delen av landet.

Uten nok luftforsvar ble både moderne vestlige våpen og infanterisoldater rammet.

De russiske minefeltene var et stort problem. Dessuten ble de ukrainske styrkene konstant beskutt av russisk artilleri og kamphelikoptre.

En ukrainsk offiser sier til BBC at kampene og tapene her var verre enn i Bakhmut.

Den symbolsk viktige byen i Donetsk ble til slutt tatt av russerne i mai, etter brutale kamper som varte i om lag et år.

Endret strategi

Etter tapene i begynnelsen av motoffensiven, la den ukrainske militærledelsen seg på en mer forsiktig linje.

STRATEGI: Ukraina har spredt sine styrker ut langs den lange frontlinjen. Foto: Reuters

De konsentrerte ikke lenger styrkene sine rundt ett punkt langs fronten.

I stedet spredte de avdelingene med fotsoldater ut over mye større områder.

Det kan gjøre soldatene mer sårbare og kan ha vært med å gjøre de ukrainske tapstallene høyere.

Dessuten peker vestlige militære eksperter på at den ukrainske hæren ikke er god nok til å få de ulike avdelingene til å fungere sammen under kamp.

Det tar normalt år med trening å få stridsvogner, artilleri, ingeniørstyrker, fotsoldater og etterretning til å samarbeide sømløst.

I tillegg har Ukraina nesten ikke støtte fra jagerfly.

Mister de mest erfarne

Hvis ukrainerne virkelig har mistet mer enn 50.000 soldater i løpet av det siste halve året, er det en stor andel av den totale styrken deres.

RUSSISK GRAVPLASS: Også russerne har hatt store tap, enda større enn de ukrainske. Foto: AP

Ifølge The New York Times består Ukrainas hær av om lag 500.000 soldater totalt.

Det er sannsynligvis mange soldater med kamperfaring som har mistet livet på ukrainsk side.

De erstattes av uerfarne soldater, noe som kan gjøre avdelinger mindre effektive i kamp.

Det er svært krevende å angripe forsvarslinjene som de russiske styrkene har bygd opp langs deler av frontlinjen.

De består av brede minefelt, et nett av skyttergraver, betongblokker som skal stanse stridsvogner og artilleristyrker som beskyter ukrainerne fra avstand.

Dessuten er det vanskelig for ukrainerne å få gitt sårede soldater rask og god medisinsk hjelp langs den lange fronten.

Uenighet om følgene

Slik er altså situasjonen. Men hva betyr det? I arbeidet med denne artikkelen har NRK vært i kontakt med flere norske militære eksperter.

De er ikke helt enige i sine vurderinger av hva de ukrainske tapstallene vil bety for krigen.

Én oppfatning er at dette ikke er dramatiske tap – og at slik krigen føres nå, må Ukraina regne med å miste så mange soldater.

Det blir påpekt at ukrainerne trolig vil være i stand til å bygge opp igjen de militære avdelingene som er hardest rammet.

En annen mening er at det økende antallet sårede og døde ukrainske soldater kan få stor betydning for krigen og hvordan den utvikler seg videre.

Det blir sagt at tapene kan bidra til at konflikten blir fastlåst i lang tid framover.

Ukrainerne vil trolig også satse på å bruke mest mulig langtrekkende artilleri og raketter mot russiske mål langt bak frontlinja.

Det vil kunne minske de store tapene Ukraina har hatt de siste månedene.