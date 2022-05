Nyheitsbyrået Associated Press (AP) var med då ukrainske soldatar frå sikkerheitstenesta SBU gjekk til aksjon mot sivile i Kharkiv 18. april i år.

Dei tok seg inn i bustadblokk i den krigsherja byen og pressa seg inn i ei trong leilegheit.

Der bur «Viktor», ein middelaldrande mann som har lagt ut i sosiale medium at han støttar Putin og rosar invasjonen som ein «kamp mot nazistane».

Soldatane går inn i leilegheita og pågrip han. «Viktor» skjelv på hendene og er synleg nervøs.

– Ja, eg støtta invasjonen mykje. Beklagar ... eg har alt ombestemt meg, seier Viktor til soldatane frå SBU.

Men soldatane synest ikkje orsakinga held. Dei kommanderer han til å ta kle på seg og ta med nokre personlege ting.

Så tek dei han med seg.

Dei som ope protesterer mot heimlandet Ukraina og syner støtte til Russland, risikerer å bli pågripne. Slik som «Viktor». Foto: Felipe Dana / AP

Risikerer lang tid i fengsel

Han er ein av fleire hundre menneske i Kharkiv-regionen som har blitt fengsla som ei følgje av fullmaktslovene som parlamentet i Ukraina vedtok etter invasjonen.

Lovene gjer at dei som har samarbeida med russiske styrkar eller støtta Moskva, kan risikere opp til 15 år i fengsel.

Har dei gjort noko som har ført til dødsfall, ventar livstid. President Volodymyr Zelenskyj er nådelaus mot dei han meiner sviktar sitt eige land.

– Rettferda vil skje. Det er uunngåeleg, har presidenten sagt.

Ukrainske styresmakter hevdar at dei hittil har opna meir enn 200 straffesaker mot folk dei meiner har brote unntakslovene og støtta Russland, skriv AP.

Nyheitsbyrået skriv også at elleve prorussiske parti har blitt forbodne, inkludert partiet «Opposition Platform – For Life». Eit parti som blei starta av blant andre oligarken og Putin-venen Viktor Medvedchuk.

Han blei arrestert 13. april etter å ha vore på flukt sidan slutten av februar.

Viktor Medvedchuk sitt fangebilete frå 13. april. Dottera hans har Vladimir Putin som gudfar. Foto: HANDOUT / AFP

Med lova i hand

I Kharkiv møtte reporterane frå AP den lokale leiaren av tryggingstenesta SBU i ein mørk kjellar. Bygningen dei heldt til i blei skoten mot.

– Eit av hovudmåla våre er å at ingen skal dolke dei væpna styrkane våre i ryggen, sa Roman Dudin til AP.

Kharkiv-avdelinga har arrestert folk som støttar invasjonen, krev lausriving og som hevdar at ukrainske styrkar skyt mot sine eigne byar.

Altså slike som Viktor som brått blei pågripen av tryggingsstyrkane fordi han gjekk ut med støtte til Putin i sosiale medium.

Sjølv om ukrainske styresmakter hevdar hardnakka at dei kan gjere dette med bakgrunn i dei ferske unntakslovene, så vekker det merksemd.

Vurderer menneskerettsbrot

Voldomyr Yavorskyy jobbar for Senter for borgarlege fridomar, ei av dei største menneskerettsgruppene i Ukraina.

Han peikar på at det ikkje finst fullstendige data om kor mange som har blitt tatt og internert av SBU.

– Ukrainske styresmakter bruker aktivt praksisen frå vestlege land, spesielt Storbritannia, som innførte harde restriksjonar på borgarrettar i krig mot Nord-Irland, sa Yvaroskyy til AP.

Britane sine restriksjonar i Nord-Irland var svært omstridde i dei åra dei kjempa mot IRA.

Ravina Shamdasani, ei talskvinne for FNs menneskerettskontor, sa at byrået hennar har dokumentert «tilfelle av arrestasjonar og forvaring som kan vere brot på menneskerettane.

Ho sa at kontoret hennar undersøkjer åtte saker som «ser ut til å vere forsvinningar av menneske rekna som prorussiske.

Arve Hansen er forskar i Den norske Helsingforskomiteen. Foto: Den norske Helsingforskomité

– Strengt forbode

Arve Hansen i Den norske Helsingforskomiteen legg ikkje skjul på at det som skjer frå ukrainsk side er utfordrande.

Han peikar på at oppmodingar til separatisme kan først og fremst reknast som eit brot på grunnlova.

– Det er likevel noko som er ope for tolking og bør kanskje vere tillate i ein open, offentleg diskurs, om det ikkje hadde vore krig, seier Hansen til NRK.

Med ein doktorgrad frå Universitetet i Tromsø, har han forska blant anna på opposisjonen i Ukraina, Kviterussland og Russland.

Han syner til at deler av Ukraina i realiteten har vore okkupert av Russland sidan 2014, under påskot av lokal separatisme.

– Det er militær unntakstilstand og ukrainarar kjempar for sin eksistens. Offentlege ytringar om separatisme er dermed strengt forbode.

Han slår også fast at tilstanden av ytringsfridom i Ukraina uansett ikkje kan samanliknast med tilstanden i Russland.

Blant anna fordi prorussiske parti har vore tillatne i Ukraina sidan 1990-talet, og det var først no under den siste eskaleringa at dei vart forbodne.

– I Russland derimot har det gått føre seg ei systematisk undertrykking av frie medium og meiningsmotstandarar i over to tiår, og det finst ingen reell opposisjon i det politiske systemet.