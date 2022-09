Ukrainske soldater har nådd grensen til Russland

Ordfører Vyacheslav Zadorenko i den ukrainske grensebyen Kozacha Lopan jubler. I en video som nå blir spredd i sosiale medier står han sammen med ukrainske soldater.

Søndag ettermiddag nådde det ukrainske forsvaret den lille byen som ligger to kilometer fra grensepasseringen. Institute for the Study of War (ISW) melder at ukrainske tropper nå kontroller hele grenseområdet til Russland i Kharkiv.

KONTROLL: Kartet fra Institute for the Study of War viser at ukrainerne nå kontrollerer hele grenseområdet i Kharkiv fylke. Kartet viser også at russerne nesten er helt ute av fylket. Foto: ISW

Uten kamper

Bilder og video som har kommet på sosiale medier det siste døgnet viser at ukrainske soldater har rykket inn i mange nye byer i Kharkiv fylke. Det har stort sett skjedd uten store kamper.

Den russiske overkommandoen meldte i helgen at de trakk seg ut av Kharkiv. De hevdet at operasjonen ble gjennomført for å styrke stillingene i Donbas.

STOPP: En ukrainsk soldat har nettopp revet ned det russiske flagget ved en grensepassering. Foto: Ukraine MOD

Selv om det er lite stridigheter om byene i Kharkiv, fortsetter de russiske militære tapene. Video i sosiale medier viser brennende russisk utstyr. Det er kolonner med kjøretøyer som er tatt under ukrainsk artilleriild.

ANGREP SIVILE: Det russiske svaret på nederlaget i Kharkiv har til nå vært store missilangrep mot kritisk sivil infrastruktur. Foto: STRINGER / Reuters

Russerne svarer

Søndag kom det et stort russisk angrep mot flere ukrainske regioner. Det var langtrekkende Iskander-missiler som traff kraftstasjoner og sentraler for overføring av elektrisitet. Resultatet var at flere byer, inkludert storbyen Kharkiv, ble sendt inn i stummende mørke.

Den ukrainske presidenten kommenterte de russiske angrepene i går kveld.

UTEN DERE: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj kom med en kraftsalve mot russerne etter at sivile mål ble angrepet søndag kveld. Foto: Ukraine president office

– Vi lever heller uten gass, lys, vann og mat enn med dere, sa Volodymyr Zelenskyj i sin vanlige kveldstale.

– Verken kulde, sult, mørke og tørste er så skremmende som deres vennskap og brorskap, fortsatte Zelenskyj.

KRAFTIGE ORD: Det ukrainske forsvarsdepartementet har lagt ut noen setninger fra presidentens tale. Foto: UkraineMOD/Twitter

Forsøker å stanse ukrainerne

De russiske troppene som har trukket seg ut av Kharkiv forsøker nå å sette opp nye forsvarslinjer inne i Donbas.

Samtidig fortsetter russiske styrker å angripe i den sørlige delen av Donbas. Helt siden april har det russiske målet vært å knuse den ukrainske motstanden i Donbas med angrep fra både nord og sør.

GAVEPAKKE: De flyktende russiske soldatene etterlot seg store mengder utstyr og ammunisjon. Her har ukrainske soldater tatt kontroll over en russisk selvdreven artillerivogn. Foto: Ukraine MoD

Nå med tilbaketrekningen fra Kharkiv, har ikke russerne mulighet til å gjennomføre dette. de kan ikke angripe fra nord.

– Den fortsatte russiske offensiven mot Bakhmut og Donetsk by har mistet all operasjonell betydning. Det er bare å kaste vekk den meget begrensede kampstyrken russerne har igjen, skriver Institute for the Study of War.