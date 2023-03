«Nøkkelen for stridsevnen til våre militære avdelinger og i siste hånd Ukrainas seier, er at den militære disiplinen følges.»

Dette skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 2. februar i en skriftlig begrunnelse for hvorfor han ikke ville legge ned veto mot den nye loven. Den skjerper straffene for dem som blir dømt for brudd på disiplinen i det ukrainske forsvaret.

Da NRK i januar besøkte flere avdelinger i det ukrainske forsvaret ved fronten i Donbas øst i landet, var denne loven et samtaleemne blant mange soldater og underoffiserer.

– Denne loven må endres og fokuset må i stedet rettes mot ledelsen i det ukrainske forsvaret og til dem som sitter helt på toppen i samfunnet.

Det sa soldaten Denis, som NRK møtte i landsbyen Drobisjeva nord i Donetsk fylke.

– Det er helt feil at vi som slåss ved fronten skal trues med mange års fengsel hvis vil blir nødt til å forlate stillinger som vi ikke kan holde fordi vi ikke har våpen og forsyninger, på grunn av dårlig ledelse, sa Denis.

Europeiske ledere bør ifølge Denis ta den nye loven om disiplin i det ukrainske forsvaret opp med president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Lokman Ghourbani/NRK

Loven gir en straff på opp til åtte års fengsel for ordrenekt. Ti år hvis man ikke møter opp til tjeneste eller forlater sin avdeling.

Dette er en betydelig skjerping av det nåværende regelverket.

Ukrainas støttespiller må ta opp saken

Denis vil ikke oppgi sitt etternavn, men sier han ikke er redd for å stå fram med sitt syn i denne saken.

Han appellerer til alle Ukrainas støttespillere i Europa til å ta opp denne saken med president Zelenskyj.

Han selv er et godt eksempel på de som nå utgjør grunnstammen i ukrainske hæren, som i løpet av et år har vokst seg til nær en million soldater.

– Jeg valgte å bli i Ukraina for å slåss for mitt land sier Denis.

Han kommer fra Nikopol i Dnipropetrovsk fylke, en by som utsettes for angrep fra de russiske styrkene på andre siden av Dnipro-elven nesten hver eneste dag.

Da NRK traff ham var han på vei til fronten litt lenger nord i Luhansk fylke. Han satt i en grønn pickup up med lasteplanet fylt med granater.

Lasteplanen på bilen til Denis var full av granater som skulle fraktes videre til fronten. Foto: Lokman Ghorbani

Denis mener at den nye loven har skapt mye frustrasjon blant dem som slåss i fremste linje i den nå mer enn ett år lange krigen mot de russiske angriperne.

Han mener at det har vært udugelighet i mange ledd i ledelsen i Ukraina, helt opp til president Volodymyr Zelenskyj.

Russland på offensiven i Donbas

Sviktet den ukrainske hæren i februar 2022?

Mange som har slåss helt siden den russiske aggresjonen startet i 2014 mener Zelenskyj tok altfor lett på den russiske trusselen.

Blant annet denne kjente bloggeren Jurij Butusov, mener dette var en av årsakene til den store framgangen til de russiske styrkene ved starten av offensiven i februar 2022.

Ukraina: På knærne, men ikke slått

Særlig i sør kunne de russiske styrkene rykke fram nesten uten motstand, mot byer som Kherson og Mariupol.

Et pansret ukrainsk kjøretøy fraktes gjennom byen Lyman. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Det er neppe tvil om at Denis og mange av de andre som ikke har noen militær bakgrunn, men som nå slåss i krigen, har hatt problemer med å innordne seg disiplin.

Årsaken er blant annet de ser at ledelsen på mange nivåer er svært dårlig og til dels også tar avgjørelser som fører til store tap.

De fleste som i dag utgjør den ukrainske hæren, hadde ingen militære erfaring på forhånd. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

«En hær av slaver»

Samtidig forsvarer den ukrainske hærsjefen Valerij Zaluzjnyj de nye lovene med den begrunnelsen at det er nødvendig med en mer helhetlig lovgiving som er rettferdig for alle.

– Hæren er basert på disiplin. Og hvis hullene i lovgivningen ikke sikrer etterlevelse, og de som unndrar seg de oppgaver de er satt til kan betale en bot på opptil 10 prosent av kamplønnen eller få en betinget straff, er dette urettferdig.

Dette sier i Zaluzjnyi i en video i et forsøk på å forklare hvorfor han støtter de nye lovene.

Valerij Zaluzjnyj er forsvarssjef i Ukraina, her fotografert under en markering av ettårsdagen for det russiske angrepet på Ukraina 24. februar. Foto: HANDOUT / AFP

Men i kommentarfeltet til videoen er det mange som støtter det soldaten Denis sa til NRK ved fronten i Donbas:

«Det var nesten ikke noe ansvar for befalene, og nå er det helt jevnet med jorden. Hæren av frie mennesker blir til en hær av slaver. Det vil få konsekvenser» skriver Oleh Fisenko.

Mange i den ukrainske hæren har vært opptatt av den nye loven om strengere straffer for disiplinærbrudd. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Zelenskyj: Regjeringen skal jobbe videre med saken

For president Volodymyr Zelenskyj har dette vært en vanskelig sak.

25.000 personer underskrev et brev som ba ham stoppe loven, noe han altså ikke ville gjøre.

Men han understreket også, i sitt svar på hvorfor han ikke vil legge ned veto, at alle disiplinære tiltak må ta hvert enkelt tilfelle på alvor.

Han skriver også at regjeringen kommer til å jobbe videre med hvilke mekanismer som bør brukes for å styrke den militære disiplinen, uten å spesifisere dette nærmere.

President Volodymyr Zelenskyj besøkte soldater ved fronten i Donbas i begynnelsen av desember. Foto: AP

Det viktigste: Seier for Ukraina

I landbyen Drobisjeva håper Denis at internasjonalt press kan gjøre at mer fokus på korrupsjon og udugelighet på toppen av det ukrainske forsvaret kan endre den nye disiplinærloven.

Og det kan de ut til at han blir hørt, til en viss grad.

President Volodymyr Zelenskyj har sparket offiserer og sjefer helt til topps i forsvaret den siste tiden, men uten at han altså har valgt å lytte til kravet om å gjøre om eller fjerne den nye loven.

Og Denis og hans kamerat legger overfor NRK vekt på at diskusjonen om loven ikke må skygge for det viktigste: Seier for Ukraina i krigen mot den russiske aggresjonen.