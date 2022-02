Konflikten mellom Russland og Ukraina har det siste døgnet tilspisset seg ytterligere.

Torsdag er det meldt om flere trefninger øst i Ukraina. Begge sider i konflikten peker på hverandre, men det operative hovedkvarteret i Ukraina melder at en barnehage i landsbyen Stanitsa Luganska i Luhansk Oblast skal være truffet. To sivile skal være såret.

Uroen preger nå store deler av det østlige Ukraina. I nabofylket Donetsk ligger Mariinka. Byen hadde ved starten av den pågående konflikten hadde 10.000 innbyggere. Nå er det bare om lag 5000 igjen.

Torsdag morgen måtte mange av de 200 barna ved «skole nummer 1» i Mariinka trekke ned i skolens bomberom.

Måtte ned i bomberommet: Torsdag morgen måtte elevene ved «skole nummer 1» i Mariinka trekke ned i bomberommet etter skyting i området. Du trenger javascript for å se video. Måtte ned i bomberommet: Torsdag morgen måtte elevene ved «skole nummer 1» i Mariinka trekke ned i bomberommet etter skyting i området.

I videoer fra sosiale medier hører man at det blir skutt med tung ammunisjon i området. Som et resultat av konflikten mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de russisk-støttede separatistene går det nå en frontlinje i utkanten av byen.

– Da klokken var rundt 9 og vi hadde en liten pause, så gikk vi alle ned i kjelleren. Lærere, elever og alt personalet på skolen gikk ned dit, sier rektor Alina Zjyranovskaja til NRK.

– Er du redd for at det som skjedde i dag tidlig kommer til å gjenta seg?

– Ja, selvfølgelig kan det, sier rektoren.

Kjelleren ved «skole nummer 1» i Mariinka har blitt omgjort til tilfluktsrom på grunn av den pågående konflikten med russisk-støttede separatister. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Følg utviklingen i NRKs nyhetssenter:

Har levd med konflikt i åtte år

Da NRK besøkte skolen i januar fortalte lærer Jelena Drutsjenko at man har levd med perioder med bråk og skyting i åtte år. Elever fortalte om knuste vinduer som følge av skyting.

NRK besøkte skolen i Mariinka i januar. Her er noen av elvene i et friminutt. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Zjyranovskaja tok også med NRK ned i bomberommene, der det er gjort forberedelser for at barna kan måtte oppholde seg i mange timer.

Utenriksjournalisten Robin Ramaekers, som jobber for TV-kanalen VTM, skriver torsdag på Twitter at det er flere år siden skytingen i Mariinka har vært like intens.

Ramaekers legger til at ingen skal ha blitt skadet, og at situasjonen i Mariinka skal ha roet seg utover kvelden. Det bekrefter også rektor Zjyranovskaja overfor NRK. Selv om skolen har havnet i frontlinjen i en av de farligste sikkerhetspolitiske situasjonene i Europa på mange tiår, holder den fortsatt åpen.

På spørsmål om elevene kommer til å returnere til skolen i morgen, svarer rektoren bekreftende.

– Ja, skolen kommer til å være åpen i morgen.

Denne bygningen i Stanitsa Luganska skal være truffet av tungt skyts fra prorussiske opprørere i Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter. Foto: JOINT FORCES OPERATION / Reuters

Tror Russland vil fremprovosere angrep

I løpet av dagen har retorikken fra både russisk og vestlig side blitt hardere. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han ikke lenger har tro på videre forhandlinger med Nato.

Samtidig sier USA at de ikke tror på tidligere meldinger om russisk nedtrapping. USAs president Joe Biden sier han venter at Russland planlegger en invasjon av Ukraina i løpet av «de kommende dagene».

– De har ikke flyttet noen av styrkene sine ut. De har flyttet flere styrker inn, sier USAs president Joe Biden, som legger til at diplomati kan være en siste vei ut av krisen.

I et møte i FNs sikkerhetsråd torsdag ettermiddag redegjorde USAs utenriksminister Anthony Blinken for hvordan man ser for seg at Russland kan komme til fremprovosere et angrep.

I talen, som i utgangspunktet ikke lå inne i programmet, sa Blinken at russerne kan bruke påstander om angrep med kjemiske våpen som påskudd for en invasjon.

USAs utanriksminister Antony Blinken fortel om kva som kan skje i løpet av dei neste dagane. Du trenger javascript for å se video. USAs utanriksminister Antony Blinken fortel om kva som kan skje i løpet av dei neste dagane.