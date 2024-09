Det skal ha skjedd midt på dagen 27. august i år:

Fire ukrainske soldater, en av dem alvorlig såret, blir omringet av russiske styrker øst for byen Pokrovsk i Donbas.

Situasjonen er håpløs, og de ukrainske soldatene velger å overgi seg.

I en video som skal være tatt av en ukrainsk drone, kneler tre av de ukrainske soldatene på bakken med hendene bak hodet.

Da blir de angrepet av det som trolig er et russisk helikopter. I et nærbilde fra videoen ligger de tre urørlig på bakken.

Skjebnen til den fjerde, alvorlig sårede soldaten, er ukjent.

Videoen ble først omtalt av CNN, som også har publisert et utsnitt av den.

Videoer skal vise flere henrettelser

Den 6. september valgte den ukrainske statsadvokaten å sette i gang en formell etterforskning av det som skjedde 27. august.

HENRETTET?: Dette bildet, offentliggjort av den ukrainske statsadvokaten, skal vise de tre ukrainske soldatene som overgir seg - før de blir skutt. Foto: Statsadvokaten i Donetsk

I en annen video, som har sirkulert på sosiale medier, kan vi se det som skal være en tilfangetatt ukrainsk soldat ligge på bakken.

Han blir så skutt med flere skudd på nært hold av det som skal være en russisk soldat.

Den russiske soldaten sier i videoen at han har rett til å drepe fordi den ukrainske soldaten har angrepet det han mener er russisk jord.

Denne videoen er så brutal at NRK ikke kan vise den.

Den 3. september skal tre ukrainske soldater som hadde overgitt seg, ha blitt skutt i nærheten av byen Toretsk, der det akkurat nå pågår harde kamper.

FN: Mange henrettelser på få måneder

Ifølge den ukrainske statsadvokaten har de dokumentert 73 tilfeller der ukrainske krigsfanger blir brutalt henrettet, etter at de har overgitt seg.

Størst oppsikt vakte henrettelsen av soldaten Oleksandr Matsievskij i fjor, som også ble filmet og spredd på sosiale medier.

Ifølge en rapport fra FN som ble offentliggjort 27. mars i år, hadde Russland bare i løpet av noen måneder henrettet rundt 30 ukrainske krigsfanger.

Videoene som er offentliggjort de siste ukene har sjokkert mange, også utenfor Ukraina.

Søndag sa det ukrainske menneskerettighetsombudet Dmytro Lubinets at som følge av de brutale henrettelsene, kommer russiske krigsfanger ikke lenger til å få ringe hjem til sine slektninger i Russland.

– De vil fortsatt få lov til å sende brev til familie og venner, så det vi gjør er ikke et brudd på Genève-konvensjon for behandling av krigsfanger, sa Lubinets, ifølge nettstedet Ukrajinska Pravda.

– Ikke vår krig

Ukraina hevder at de under den siste offensiven inn i den russiske Kursk-provinsen har tatt mer enn 600 krigsfanger.

Et svensk TV-team fra SVT har møtt noen av krigsfangene som sitter i et fengsel i Sumy nordøst i Ukraina.

– Dette er ikke vår krig, sier en av de russiske krigsfangene, som er sladdet og anonymisert i reportasjen.

TATT TIL FANGE: Utenlandske journalister fikk 17. august møte noen av de russiske soldatene som ble tatt til fange under offensiven i Kursk. Foto: AFP

Genève-konvensjonen om behandling av krigsfanger forbyr ikke å intervjue disse fangene, men krever at man opptrer varsomt fordi de kan befinne seg i en svært utsatt situasjon.

De russiske krigsfangene som SVT har pratet med bekrefter at det akkurat nå ikke er mulig for dem å ringe hjem, men sier de håper at Røde Kors kan hjelpe dem med dette.

Russland har kategorisk benektet at deres soldater henretter krigsfanger, og har på sin side sagt at det er ukrainerne som har gjort seg skyldig i dette. Blant annet i forbindelse med en hendelse i byen Makiivka i Luhansk høsten 2022, som New York Times har omtalt.

Håper på flere utvekslinger

Russlands president Vladimir Putin sa i juni at landet har tatt til fange mer enn 6400 ukrainere, mens vel 1300 russere sitter i ukrainsk fangenskap.

Ukraina har tidligere sagt at vel 4300 ukrainere, både soldater og sivile, holdes i russisk fangenskap. Mange av disse ble tatt til fange under kampen om Mariupol våren 2022.

Etter den ukrainske offensiven i Kursk i august, har Ukraina ifølge president Volodymyr Zelenskyj tatt 600 nye russere til fange. Landet prøver nå å bruke disse for å få til nye fangeutvekslinger med Russland.

Den siste store utvekslingen fant sted 24. august, da 115 fanger fra hvert av landene ble utvekslet.

MARKERING: 8. september demonstrerte familiene til ukrainske soldater i russisk fangenskap i Kyiv. Foto: AFP

I Ukraina var det 8. september flere markeringer til støtte for de tusener av soldater og sivile som fremdeles befinner seg i russisk fangenskap.

Hør utenriksredaksjonens podkast her: