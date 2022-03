– De ville likvidere Ukrainas lederskap: vår president og statsminister. Det var målet, og et par av dem ble sendt til Ukraina uten suksess, sier Markian Lubkivskyj, en rådgiver til Ukrainas forsvarsminister, til CNN.

Ifølge Lubkivskyj er komplottet bekreftet av ukrainsk etterretning, og spesialstyrker som har ansvaret for å beskytte den ukrainske presidenten.

CNN ha ikke klart å bekrefte påstandene fra uavhengige kilder.

– Alle disse dokumentene og det nødvendige bevismaterialet skal overrekkes Den internasjonale domstolen, sier rådgiveren, som legger til at han ikke kan oppgi flere opplysninger.

Den omstridte russiske private Wagner-gruppen antas å ha tilknytning til, og være finansiert av Jevgenij Prigozjin. Han er en oligark med tett kobling til Kremel.

Både Kremel og Prigozjin har gjentatte ganger avvist å ha noe med gruppen å gjøre.

Påført store tap

Russiske styrker er blitt påført store tap, og den eneste logiske utveien for Russland er å innlede samtaler, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– I den siste uken har våre heroiske væpnede styrker påført mektige slag mot fienden. Store tap, sa Zelenskyj i en videotale natt til lørdag.

Han hevder at 16.000 russiske soldater er drept så langt. Det russiske forsvarsdepartementet opplyste fredag at de har mistet 1351 soldater i Ukraina og at 3825 var blitt såret, ifølge BBC.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

– Jeg er takknemlig overfor våre forsvarere som har vist okkupantene at «havet ikke er rolig for dem, selv om det ikke er storm». Det kommer til å bli ild, sa Zelenskyj.

Kilde: Institute for the Study of War / NRK. Oppdatert (26.03.2022)

Helt nødvendig med samtaler

For å begrense Russlands handlinger mener han det er en enkelt og logisk løsning:

– Samtaler er nødvendig. Meningsfullt. Umiddelbart. Rettferdig. For resultatets skyld, ikke for forsinkelsens skyld, sa presidenten.

Han la til at lidelsene i den beleirede havnebyen Mariupol forverres. Titusener av mennesker er innesperret uten mat, vann eller varme.

– Situasjonen i byen er fremdeles tragisk. Fullstendig tragisk. Det russiske militæret tillater ikke at humanitær hjelp slipper inn i byen, sa Zelenskyj.

Folk står i kø for å få humanitær hjelp i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Presidenten tok også for seg russisk propaganda.

– Dere vet alle nøyaktig hvor stort statlig propagandasystem Russland har bygget opp. Trolig er det ingen andre i verden som har brukt slike enorme beløp på løgner, sa

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj snakket til lederne av Det europeiske råd under deres toppmøte i Brussel fra Kiev, Ukraina. Bildet er fra torsdag 24. mars 2022. Foto: AP

Zelenskyj.

Men Moskva har ikke tatt med i beregningen at denne innsatsen ikke garanterer et resultat, uttalte han videre.

– Der veien med løgner må belegges med penger, er ikke resultatet sikret. Sannhetens vei er vanskelig, men sannheten lager sin egen vei, sa han.