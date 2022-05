Fredag har det kome fleire meldingar om at den russiske fregatten skal ha blitt treft av missil, blant anna i ukrainske nettaviser og på sosiale medium.

Opplysningane er ikkje stadfesta av uavhengige kjelder. Brannkartet til NASA viser ingen brann i området.

Rådgjevaren for den ukrainske innanriksministeren, Anton Herasjtsjenko, hevdar fregatten er treft.

– «Admiral Makarov»-fregatten står i brann utanfor kysten av Slangeøya. Foreløpige data viser at skipet blei treft av ukrainske Neptun-missil, skriv han på Telegram.

Ifølge ukrainske medium skal det gå føre seg ein redningsaksjon i området. Både fly og redningsskip jobbar med å evakuere dei om bord.

Makarov-fregatten skal ha vore utanfor Slangeøya, sørvest for den ukrainske hamnebyen Odesa.

«Admiral Makarov» er ein moderne russisk fregatt som har vore i drift sidan desember 2017, skriv TASS. Mannskapet består av 180 personar.

Ifølge ukrainske medium har det blitt brukt Neptun-missil, den same typen missil som skal ha treft det russiske flaggskipet «Moskva». Også den britiske avisa The Independent har omtalt hendinga.

Peskov: – Har ikkje denne informasjonen

På ein pressekonferanse fredag blei Putins rådgjevar, Dmitrij Peskov, spurt om rykta rundt at fregatten var treft.

– Nei, vi har ikkje denne informasjonen, svarte han ifølge det russiske nyheitsbyrået TASS.

– Det ser ut som at det er falsk, seier han vidare.

«Admiral Makarov» utanfor Istanbul 4. oktober 2018. Foto: YORUK ISIK / Reuters

Ifølge Forbes er fregatten kanskje det største målet for Ukraina å ta. «Admiral Makarov» blir skildra som det mest moderne fartøyet i Russland sin flåte.

Brukt i krigen

«Admiral Makarov» er ein av tre fregattar Russland har i flåten si i Svartehavet. Den har blitt brukt i krigsføringa mot Ukraina.

Dei har også fregattane «Admiral Grigorovich» og «Admiral Essen». Sistnemnde skal ha fått alvorlege skader frå ukrainske missil 3. april, ifølge Zelenskyj sin rådgjevar Oleksij Arestovitsj. Opplysningane har ikkje blitt stadfesta frå russisk eller uavhengig hald.

I midten av april sokk krigsskipet «Moskva». Også då kom det motstridande meldingar om kva som hadde skjedd.

Ukraina hevdar den blei treft av to missil, medan Russland sa at ein brann braut ut om bord, som igjen førte til at ammunisjon detonerte. Under tauing til hamn mista den stabilitet og sokk, hevda dei vidare.

Krigsskipet «Moskva» hadde vore i drift sidan 1983 og var mykje større enn «Admiral Makarov», men langt frå like teknisk bra, ifølge Forbes.