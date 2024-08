Onsdag i forrige uke meldte ukrainske myndigheter at de evakuerer 6000 mennesker fra Sumy fylke i Ukraina. Fylket grenser til Russland.

Kampene i områdene rundt den russiske grensen utvider seg stadig. 23 boligområder og fem landsbyer i Sumy fylke fikk evakueringsordre. Området utsettes for stadige angrep fra Russland. Samtidig øker den ukrainske offensiven på russisk side.

Ukrainske soldater i panservogn nær grensen mellom Russland og Ukraina. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP

Det var fra dette grenseområdet at ukrainske soldater gikk inn i Kursk fylke i Russland tirsdag for en drøy uke siden.

Byen Sumy ligger under fire mil fra den russiske grensa.

Glade for ukrainsk offensiv

Folk som har kommet til byen sier til NRK at de er glade for at ukrainerne har startet bakkeoffensiven. De håper det vil føre til at det blir færre russiske angrep mot denne grenseregionen, og mot byen.

Sumy har vært utsatt for hundrevis av angrep siden den russiske invasjonen startet i februar 2022.

Ludmilla reiser fra Sumy med barnebarn og familie Foto: NRK

– Jeg ble faktisk glad for Ukrainas bakkeoffensiv. Den beskytter oss. Det sier Ludmila Gontsjarenko til NRK torsdag. Hun og familien flyktet fra landsbyen sin til Sumy for tre dager siden. Landsbyen ligger åtte kilometer fra den russiske grensa.

– Russland angriper for fullt. Husene i landsbyen vår blir bombet. Barnehagen i byen ble helt rasert, og mange hus i gata er blitt ødelagt, sier Ludmila.

Svigersønnen til Ludmila, Olexandr Ljubasjenko, er også glad for at ukrainerne har rykket over grensa til Kursk.

– Vi er alle glade for at de allerede har rykket inn. Vi håper de ikke drar, men fortsetter videre, sier han.

Olexandr Ljubasjenko (37) Håper at Ukraina fortsetter bakkeoffensiven i Russland. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NTB

Olexandr forteller at huset til naboen ble bombet i stykker.

– Nå tør vi ikke være her lenger, nå må vi bare dra.

Familien kjørte tre mil til et evakueringssenter i Sumy. Siden Ukrainas bakkeoffensiv har det vært en jevn strøm av mennesker som bor nær den russiske grensa, til senteret. Der blir de registrert som flyktninger og får mat og vann.

Evakueringssenteret i byen Sumy tar imot strømmen av folk som flykter fra landsbyene sine. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Ludmila og Alexandr kjører videre til en slektning lenger vest i Ukraina. De er fem barn og tre voksne i bilen.

– Jeg er sikker på at vi kommer hjem igjen, sier Ludmila.

Evakuering på russisk side

Russiske myndigheter sier at rundt 200.000 mennesker må evakueres på deres side av grensa. Ukrainske myndigheter sier at de nå prøver å legge til rette for humanitære korridorer, slik at lokalbefolkningen i Kursk-regionen skal klare å komme seg ut fra områder der det pågår kamper.