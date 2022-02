Ukrainsk UD: – Forlat Russland straks

Det er nyheitsbyrået AFP som melder dette onsdag føremiddag.

I ei oppmoding blir ukrainarar i Russland bedne om å reise frå landet snarast.

– På grunn av aukande russisk aggresjon mot Ukraina, som kan føre til redusert konsulær bistand i Russland, rår utanriksdepartementet alle ukrainske statsborgarar frå å reise til Russland, og dei som er i landet bør forlate Russland straks, seier dei i fråsegna.

Det er førebels ikkje kome reaksjonar på dette frå anna hald.

Striden mellom Ukraina og Russland fører no til at det blir sett i verk strenge økonomiske sanksjonar

– Tvilar på effekt

Vestlege land og USA er no samde om harde økonomiske sanksjonar mot Russland. Men samstundes blir det stilt spørsmål om kva effekt desse sanksjonane vil få.

Forskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi), Pernille Rieker, hevdar at sanksjonane som blei innført i 2014, ikkje har ført til store endringar.

– Vi har jo ikkje sett endringar i russisk politikk. Vi kan ikkje seie at det har virka så langt. Så spørs det om dei kraftigare sanksjonane vil virke, det tvilar eg litt på, seier Rieker til NRK.

Sanksjonane rettar seg mot 27 finansinstitusjonar og enkeltpersonar, som USA og EU meiner underminerer Ukraina sin integritet.

Pernille Rieker er forskar på Nupi. Foto: Marte Christensen / NTB

Opnar for dialog

Ho legg likevel vekt på at reaksjonane frå russisk side tyder på at dei ikkje har tenkt å la seg stoppe.

– Det er viktig at vesten blir samde om desse sanksjonane og viser at det Russland har gjort no er uakseptabelt, seier Rieker.

Statsminister Jonas Gahr Støre er oppteken av sanksjonar har kostnadar begge vegar når vanleg økonomisk handel stoppar.

– Vi hugsar frå 2014 og 2015 at det fekk betydning for deler av lakseeksporten, der det var marknader som blei lukka igjen i motreaksjonar på russisk side, påpeikar Støre.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt meiner det er for tidleg å seie kva effekt sanksjonane vil ha på kort sikt.

– Det som er typisk for sanksjonar i våre dagar, er at dei er meir målretta, seier Huitfeldt.

Kart over Øst-Ukraina som viser de opprørskontrollerte områdene samt regionene Luhansk og Donetsk.

Nye styrkar på plass

Samstundes varslar no Vladimir Putin i ein ny video at dei framleis har døra open for å snakke med vesten og Ukraina om fredelege løysingar.

– Men landet vårt er alltid ope for direkte og ærleg dialog, og for å prøve å finne diplomatiske løysingar på dei mest komplekse problema, seier Putin i videoen.

Men satellittbilete frå eit amerikansk selskap viser ei ny utstasjonering av meir enn 100 militærkøyretøy sør i Kviterussland, mot grensa til Ukraina, melder Reuters.

Dette satellittbildet frå Maxar Technologies skal vise russiske styrkar på Bokov flybase ved Mazyr i Kviterussland. Foto: Maxar Technologies / AP

I tillegg viser bileta frå selskapet Maxar Technologies titals nye militærtelt i området, skriv nyheitsbyrået. Bilde frå den same flybasen tatt 4. februar viser ingen slike køyretøy eller telt.

Bileta frå selskapet, som har følgt med på den russiske opptrappinga i vekevis, er ikkje verifiserte av Reuters.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt om Ukraina. Du trenger javascript for å se video. Utanriksminister Anniken Huitfeldt om Ukraina.

– Største sidan krigen

Russlands styrkeoppbygging rundt Ukraina har gått føre seg i mange veker. Nato har kalla det den største militære opprustinga sidan den kalde krigen.

Frå vestleg hald er det berekna at 150.000 soldatar er samla langs den nordlege, austlege og sørlege grensa til Ukraina

Måndag anerkjende Russland dei to utbrytarrepublikkane Luhansk og Donetsk aust i Ukraina som sjølvstendige statar.

President Vladimir Putin varsla òg utplassering av «fredsbevarande styrkar», og tysdag gav russiske folkevalde klarsignal for at russiske styrkar kan bruke militærmakt utanfor Russlands grenser.

USAs president Joe Biden har kalla dette for «starten på ein russisk invasjon i Ukraina».