Ukrainsk soldat trur ikkje krigen er over enno

Då NRK møter den ukrainske soldaten Aleksej utanfor eit hotell i byen Kharkiv, haltar han framleis.

Han har vakse opp her, i byen som har ligge på frontlinja sidan Russland gjekk til angrep 24. februar i år.

I vår blei han treft i beinet av ei kule under kampane i Izium. Han var på sjukehuset i tre månader.

No er han på permisjon, men seier han er klar til å kjempa vidare snart.

Sjølv om han veit at han neppe kjem til å bli heilt frisk frå skaden, ser han på det som ein liten skade i denne samanhengen.

– Det er mange som har måtta lida mykje meir enn meg.

Ein ukrainsk soldat hjelp ein såra medsoldat i Kharkiv-regionen. Området blei vunne tilbake av ukrainske styrkar i dei seinaste kampane i regionen. Personane på bildet er ikkje knytt til saka. Foto: Kostiantyn Liberov / AP

Vil krevje meir blod

Mange av Aleksej sine kameratar kom aldri tilbake frå Izium, som er det blodigaste slaget i krigen så langt.

Ein av venene hans blei drepen i kampane. Kroppen har ligge på slagmarka fram til i dag, fortel Aleksej.

Nokre av dei andre venene hans har vore å henta den drepne kameraten.

– No, etter mange månader, får han ei moglegheit til å reisa heim.

For mindre enn ei veke sidan tok dei ukrainske styrkane tilbake kontrollen over den strategisk viktige byen Izium, heilt aust i Kharkiv fylke.

Aleksej er veldig glad for den ukrainske framgangen i krigen, men åtvarar folk mot å tru at dette betyr at krigen snart er over.

– Det kjem til å krevje mykje blod før den endelege siger, seier han til NRK.

Skyting i det fjerne

I Ukrainas nest største by Kharkiv høyrer ein framleis skyting i det fjerne.

Dagane utan fallande granatar og rakettar høyrer til unntaket.

Den 29. august blei fleire bygningar ved Fridomsplassen i Kharkiv bomba under eit angrep.

Vindauga på eit bygg like rundt hjørnet for Fridomsplassen i Kharkiv er dekka til av kryssfiner etter at ein eksplosjon. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Straumen er vekke over heile byen etter russiske rakettangrep mot elektrisitetsforsyninga.

Normalt sett køyrer trolleybussar rundt i storbyen med ein og ein halv million innbyggjarar. No har myndigheitene sett inn små dieseldrivne bussar.

Dieseldrivne bussar er sett inn i Kharkiv etter straumbrot som følge av russiske rakettangrep. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Kampane held fram

Måndag hevda ukrainske myndigheiter at dei hadde gjenerobra opp til 20 byar og tettstader i Kharkiv- og Donetsk-regionane i løpet av eitt døgn.

Litt seinare på dagen sa det amerikanske forsvarsdepartementet at Russland i stor grad hadde gitt opp Kharkiv-regionen. Fleire av dei russiske styrkane hadde trekt seg tilbake til russisk territorium, sa departementet.

Ifølgje Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maljar heldt kampane i Kharkiv-regionen fram, men ho sa også at ukrainske styrkar rykte raskt fram.

– Målet er å frigjera Kharkiv-regionen og vidare alt som er okkupert av Russland, sa Maljar til Reuters.

Uvisst om det er eit vendepunkt

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, Palle Ydstebø, kallar det vi ser no ein kamp om det strategiske initiativet i Ukraina. Og med den siste ukrainske offensiven kan det tyde på at Ukraina er i ferd med å rive til seg det strategiske initiativet.

Men det er for tidleg å konkludere med om dette er eit vendepunkt, ifølge Ydstebø.

– Historikarane kan seie kva som blei vendepunktet. Men å seie det no medan det rullar og går, det kan vi ikkje.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets høgskole. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Heller ikkje seniorforskar Julie Wilhelmsen i Nupi trur på fredsforhandlingar og slutt på krigen med det første.

– På ukrainsk side har dei sagt at dei vil gjenerobre heile det okkuperte territoriet, inkludert Krim. På den russiske sida er det heller ingen vilje til å gi opp. Det har nesten blitt eit eksistensielt spørsmål for Putin-regimet. Dei har gått høgt ut i ein kamp dei må vinne.