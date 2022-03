Ukrainsk soldat fikk splint gjennom hodet: Nå husker han ingenting

På et sykehus i Kyiv ligger en ung mann i en seng. Hodet er bandasjert og han har synlige sår i pannen. Soldaten stod vakt utenfor et shoppingsenter i hovedstaden da bombene falt for fire døgn siden.

Russerne sier det var et våpenlager.

En splint gikk gjennom hodet hans og deler av hjernen er skadet.

– Jeg husker rett og slett ingenting, sier soldaten.

Blikket er matt og nesten tomt etter fire uker med krig. Ukraina vil ikke si nøyaktig hvor mange som er drept i krigen, men det dreier seg om mange tusen.

Hovedstaden Kyiv er hovedmålet for Vladimir Putins styrker. Halvparten av byens befolkning på godt over 4 millioner har flyktet. Livet er tøft for de som er igjen.

Fulle sykehus

Sykehuset er travelt nå. Det er fullt i alle senger på traumeavdelingen. Da vi ankommer sykehuset er sjeflegen opptatt med å forsyne en gruppe soldater med turnikeer, for å stanse blødninger ved skuddskader. Sykehusets sjeflege er Viktor Yatsyk.

Sjeflege Viktor Yatsyk ser mye lidelse og død. Han forteller at pasientene får både fysiske og psykiske skader. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

– Krigen er en veldig grusom ting. Det fører fysiske skader, men det fører også til store emosjonell traumer. Familier som blir revet fra hverandre, og foreldre, som må forbli i Kyiv, må evakuere barna sine. Det er noe de aldri vil glemme, sier Yatsyk.

Yatsyk er medisinsk rådgiver for Kyivs mektige borgermester, den tidligere tungvektsbokseren Vitalij Klitsjko. Han sier de startet å forberede seg på krig flere måneder før de russiske soldatenes invasjon.

Da krigen kom rykket leger og sykepleierne ut til de nordvestre delene av Kyiv der krigen raser nå for fullt.

– Det er krigsskader, for det meste er det skader etter bombeangrep og raketter som treffer bygninger. De fleste ofrene er eldre mennesker fordi de er den gruppen som ikke har blitt evakuert fra Kyiv.

Bare i Kyiv har nær 300 sivile blitt drept siden krigens start.

En buss er fullstendig smadret i et rakettangrep. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Kastet seg ned på gulvet

På et gatehjørne i hjertet av Kyiv står en buss fullstendig vridd, og det ligger vrakrester og glassbiter på bakken. En butikk og to boligblokker er totalt ødelagt. En rakett falt ned i gaten her. På et Iryna Kostiuk var på jobb i bygget og hørte et kjempesmell.

– Jeg kastet meg ned på gulvet med hendene over hodet, som vi har blitt lært opp til. Jeg ante jo ikke hva som ville bli det neste, sier Kostiuk.

Iryna Kostiuk søkte dekning da raketten traff bygningen hun jobber i. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Etter noen minutter ble det stille. Og hun løp ut for å se hva som hadde skjedd med de andre i blokka.

– Her jobber det jo og bor mange folk. Til slutt fikk vi kontakt med hverandre og alle som jobber her var ok, selv om noen var lettere skadet.

Men en forbipasserende lå død igjen på gaten.

Iryna Kostiuk sier det ikke var tid til å bli redd, men at reaksjonen kom etterpå. Livet for mange i Kyiv er tøft nå.

– På kvelden når vi hører lyden av bombeeksplosjoner, så blir vi selvfølgelig redde for livene våre. Det synker liksom inn at dette er full krig, sier hun.

Harde kamper utenfor byen

Et hotell er gjort om til brakke for soldater og frivillige ved fronten som raser bare to og en halv mil fra sentrumskjernen. En soldat i 60-årene viser oss en video av hvordan det er i byen Irpin nå, der mange av kampene har foregått. Han er veteran. For han har vært i krigen siden 2014.

– Sønnen min på 16 år vil verve seg, men det har jeg nektet ham.

Den ukrainske krigsveteranen prøver å hindre sønnen sin å verve seg. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Soldatene hviler ut på et hotell, men skal snart tilbake til fronten igjen. De forteller om russiske soldater som skyter på sivile som forsøker å komme seg ut av krigsherjede Irpin.

– Gud våker over oss, og vi har det ukrainske folket i ryggen. Vi har våre våpen og vi gjør det vi må gjøre for å sende dem til helvete.