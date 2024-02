Ukrainsk småby trosser alle odds – gjenopptar eksport til tross for russiske angrep

– Dette handler ikke bare om penger fra eksport. Dette er psykologisk svært viktig for oss, sier ordføreren i byen med den største havnen, Volodymyr Novatskyj.

Selv om det er vanskelige tider, så går folk på jobb, nesten som normalt.

NRK møter ordfører Novatskyj på hans moderne kontor i byen Pivdenne, en times kjøretur nordøst for Odesa sør i Ukraina.

Inntil for kort tid siden het byen med rundt 35.000 innbyggere Juzjne.

Etter snart to år med krig prøver folk i store deler av Ukraina å leve et så normalt liv som mulig. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Men fordi dette er et russisk navn på det som kan oversettes som sørlig, så skal den nå få et tilsvarende ukrainsk navn, Pivdenne.

Her ligger både Ukrainas største dypvannskai, men også en enorm kjemisk fabrikk for framstilling av blant annet ammoniakk.

– Da Russland angrep oss 24. februar 2022, så ble alle havnene her ved Svartehavet blokkert sier Volodymyr Novatskyj.

Havnen i Pivdenne/Juzjne er den største i Ukraina. Dette bildet er fra 2008. Foto: Minami Himemiya

Ukraina har senket mange russiske krigsskip

For ham, som selv er russisktalende med mange venner og familie i Russland, var det helt ubegripelig at den russiske presidenten Vladimir Putin kunne gå så langt som å sende raketter og bomber mot dem.

Men til manges overraskelse har Ukraina, godt støtte av andre europeiske land, slått tilbake mot det som så ut som en tilsynelatende uovervinnelig russisk militær overmakt i Svartehavet.

Det begynte med senkningen av krysseren «Moskva», flaggskipet til den russiske Svartehavsflåten i april 2022.

Og denne uken kunne den ukrainske etterretningstjenesten offentliggjøre bilder der de angriper og senker det store landgangsfartøyet «Cæsar Kunikov» utenfor den annekterte Krymhalvøyen.

Egen korridor langs kysten

Odesa-regionen og de viktige havnene her var et av målene for det russiske angrepet våren 2022.

Men de ukrainske styrkene klarte å stoppe russerne i utkanten av byen Mykolajiv og har seinere drevet dem tilbake over Dnipr-floden.

Og nå har Ukraina laget en egen skipskorridor langs kysten nedover mot Romania og Bulgaria.

Så langt ser det ut til at Russland lar lasteskipene seile i fred her.

På ordførerkontoret i Pivdenne/Juzjne henger det bilder som viser noen av dypvannskaiene i byen. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Muligens fordi de ikke har kapasitet til å angripe dem, eller at det finnes en slags stilltiende avtale om at de får seile i fred hvis Ukraina ikke angriper trafikken til og fra russiske havner øst i Svartehavet.

– Men vi har fått merke krigen i form av rakettangrep forteller ordfører Volodymyr Novatskyj. Det mest dramatiske var da et lasteskip ble truffet av en rakett mens det var i ferd med å legge til kai 8. november i fjor.

Losen om bord ble drept og flere filippinske sjøfolk skadet i angrepet.

Men Ukraina har ikke latt seg skremme, og eksporten av blant annet korn og andre produkter øker nå jevnt og trutt.

Da NRK besøkte Pivdenne denne uken, kunne vi se hundrevis av lastebiler og trailere i havneområdet.

Også i selve Odesa by var det stor aktivitet, selv om passasjerterminalen sentralt i havnen er delvis ødelagt av russiske angrep.

Havnen i Odesa. Passasjerterminalen og en administrasjonsbygning ble skadet i et russisk angrep i september 2023. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Flyalarmen går ofte

Ordfører Novatskyj i Pivdenne er heldig stilt. Med inntekter fra trafikken over havnen er Pivdenne en, etter forholdene, velstående by.

Men de vel 35.000 innbyggerne her lever i et land i krig, og det merkes hver eneste dag.

Pivdenne/Juzjne er en moderne by og den viktigste havnen langs den ukrainske Svartehavskysten. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

– Flyalarmen går ofte flere ganger for dagen. Når foreldrene da er på arbeid på fabrikkene eller i havnen, og ikke vet hvordan det går med barna, så er det selvfølgelig svært tungt, sier Volodymyr Novatskyj.

– Men byen vår lever. Barnehagene er åpne, skolene også. Og i den store sportshallene som du ser over gaten der er det full aktivitet fra morgen til kveld, sier ordfører Novatskyj stolt.

Rett fra begravelse av fallen soldat

Rett overfor byadministrasjonen i Pivdenne/Juzjne er det laget en provisorisk minneutstilling over de 48 guttene og mennene fra byen som har mistet livet i kampen mot den russiske aggresjonen.

Artjem Sevatejev er en av soldatene fra Pivdenne/Juzjne som har falt i krigen mot Russland. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Noen falt allerede bare dager etter at Russland gikk til storangrep 24. februar 2022. Men mange har mistet livet i forbindelse med frigjøringen av Kherson høsten samme år, og i slagene om byene Bakhmut og nå Avdijivka i Donbas.

Og akkurat nå kommer det ukentlig soldater hjem i kiste hjem til den lille kystbyen ved Svartehavet.

– Rett før jeg møtte dere så var jeg med på den siste begravelsen sier ordfører Novatskyj, mens han viser oss rundt og forteller at han kjenner mange av de døde soldatene som er avbildet på plakatene.

Ordfører i Pivdenne/Juzjne sammen med NRKs Morten Jentoft mellom bildene av falne soldater i krigen mot Russland. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

– Og dine to sønner er også ved fronten nå?

– Ja, de har meldt seg frivillig. Jeg må bare be til Gud om at det går bra med dem, sier ordfører Volodymyr Novatskyj, som likevel er optimistisk og tror at Ukraina kommer til å komme sterkere ut av krigen. Når den en gang er over.