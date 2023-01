Ukrainsk prest: – Ikke tid for tilgivelse nå

Flere ortodokse prester ber lørdag for soldatene som sloss mot Russland – ved fronten, der kampene har rast videre, julefeiringen til tross.

– Vi har hatt en del begravelser av soldater som er drept i krigen mot russerne her i kirken også. Det forteller Serhii Kuruljuk, prest i Den hellige Pokrovskyj-katedralen litt i utkanten av det historiske sentrum av Lviv.

Serhii Kuruljuk er både prest og psykolog, og har nær kontakt med både soldater og flyktninger som er berørt av krigen.

Bønn i en ukrainsk kirke under den ortodokse julefeiringen. Foto: Morten Jentoft

Han viser NRK rundt i den vakre kirken, bygd på 1700-tallet og som nå tilhører den selvstendige ukrainsk-ortodokse kirken. Denne fikk i 2019 status som likestilt med den russisk-ortodokse kirken i Moskva.

Nå er kirken vakkert pyntet med juletrær og små utstillinger av Jesusbarnet i krybben, slik vi kjenner det fra norske kirker rundt jul.

– Vi tenker at når vi markerer at Jesus Kristus er født, så vil det være en mulighet for oss også til å styrke våre følelser, og det igjen vil gjøre at vi vinner denne krigen, sier Kuruljuk.

Føler på hat

Krigen, som egentlig har pågått helt siden 2014 men som ble kraftig utvidet med det russiske fullskalaangrepet 24. februar i fjor, har naturlig nok preget julefeieringen både i Lviv og resten av Ukraina.

– Ja vi føler hat akkurat nå, mot dem som har kommet til vårt land, til våre hjem, sier Kuruljuk videre.

Serhii Kuruljuk holdt julegudstjenesten i Pokrovskyj-katedralen. Foto: Morten Jentoft

– Men er det muligheter til å se for seg noen forsoning med russerne?

– Det er ikke tid for tilgivelse nå. Vi er i eksistensiell fare på grunn av fysiske angrep, sier Kuruljuk.

– Vi skal nok tenke på det. Jeg tror det først er mulig å snakke om dette den dagen aggressoren har dradd fra landet vårt.

Under den ortodokse julegudstjenesten i Lviv, som feires etter den gamle julianske kalenderen, blir det bedt både for Ukraina og for soldatene ved fronten.

Ukraina har også gjort 25. desember til en offisiell helligdag, i et klart forsøk på å distansere seg fra den russiske ortodokse kirken og nærme seg resten av Europa

– Julen handler om å samle styrke

Utenfor den hellige Pokrovskyj-katedralen står Zoriana Faraleiko med en barnevogn, der hennes sønn på et år sover fredelig.

Zoriana Faraleiko har slektninger som sloss ved fronten i Donbas. Foto: Morten Jentoft

Hun mener også at julen nå bare handler om en ting: å samle styrke slik at den ukrainske hæren kan vinne krigen mot de russiske angriperne.

– Jeg har en slektning som sloss ved fronten i Bakhmut, sier Zoriana til NRK.

– Han hadde planer om å komme hjem til nyttår, men på grunn av situasjonen så ble ikke det noe av.

Kampene om byen Bakhmut har rast i mange måneder. Trolig har hundrevis av soldater mistet livet, fra begge sider.

– Men vi har tro på framtiden, sier Zoriana Faraleiko, og ser ned på den lille gutten i barnevognen.

Russland innrømmer skyting

Det russiske forsvarsdepartementet sier igjen på lørdag at de ukrainske styrkene har fortsatt med angrepene sine selv om det er jul.

Russland ønsket en våpenhvile 6. og 7. januar i sammenheng med den ortodokse julefeiringen, noe ukrainske myndigheter har avvist som propaganda.

Røyksky over bygninger nær frontlinjen i Donbas, som Reuters skriver er fra et russisk angrep. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Siden i går har begge sider anklaget hverandre for nye angrep. Kreml hevder å ha stoppet alle angrep langs frontlinjen fram til midnatt 1. juledag 7. januar.

I dag sier likevel det russiske forsvarsdepartementet, ifølge Reuters, at de har skutt tilbake på de ukrainske styrkene, og drevet tilbake fire angrep.

Disse skal ha skjedd siden de hevdet ensidig våpenhvile klokka 10 norsk tid fredag.

Både utenrikssjefen i EU, Josep Borrell, og talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet Ned Price, har omtalt den såkalte våpenhvilen som lite troverdig.