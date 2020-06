Burisma er selskapet der USAs tidligere visepresident Joe Bidens sønn, Hunter, satt i styret.

Ukrainske myndigheter presiserer at Biden ikke har noen tilknytning til forsøket på bestikkelse.

Sekker med dollarsedler

Saken ble presentert på en pressekonferanse i den ukrainske hovedstaden Kiev i dag.

Sjefen for det ukrainske antikorrupsjonspolitiet, Artjom Sytnyk, og lederen for den spesielle påtalemyndigheten for korrupsjonssaker, viste fram sekker med dollarsedler som ble beslaglagt i forsøket på den store bestikkelsen.

– Dette er en rekordstor bestikkelse i Ukraina, så vidt jeg husker, sier Sytnyk.

STORE SUMMER: Ledelsen for antikorrupsjonspolitiet og den spesielle påtalemyndigheten presenterte korrupsjonssaken i Kyiv i dag. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Ifølge politiet skal eieren av det private gasselskapet Burisma, Mykola Zlotsjevsky, ha tilbudt pengene mot å få stanset en etterforskning som pågikk mot ham.

Zlotsjevsky var tidligere miljøminister og er mistenkt for å ha misbrukt ministerposten til å gi Burisma økonomiske fordeler. Ifølge AFP skal han ha forlatt Ukraina i 2014, og skal nå oppholde seg i et land i Vest-Europa.

I en uttalelse fra Burisma lørdag heter det at selskapet og dets ledelse ikke har noe å gjøre med denne korrupsjonssaken. Det er nyhetsbyrået Interfax Ukraina som gjengir uttalelsen.

Nyhetsbyrået AP rapporterer at tre personer er arrestert i forbindelse med korrupsjonssaken, blant disse en leder i skattevesenet.

Les også: Her blir korrupsjonspolitiet i Ukraina skutt mot av mistenkt dommer

Press for å vise resultater

Da Volodymyr Zelensky ble valgt til president med overveldende flertall for et år siden, var ett av hans viktigste løfter å bekjempe den omfattende korrupsjonen i Ukraina.

Hans forgjenger hadde lovet det samme, men uten at det skjedde noe særlig.

I løpet av Zelenskys første år har lover blitt endret, og en korrupsjonsdomstol har blitt etablert. Men det har ikke vært mange høyprofilerte saker der noen er blitt dømt.

HØYPROFILERT: Denne korrupsjonssaken får stor oppmerksomhet. Ukrainerne er utålmodige etter å se konkrete resultater av kampen mot korrupsjon. Foto: Efrem Lukatsky / Efrem Lukatsky

Den ukrainske befolkningen er utålmodig, og ønsker å se resultater under den nye ledelsen. Denne siste saken sender et signal om at politi og påtalemyndighet ikke lar seg bestikke slik som tidligere, men samtidig viser den at det kan være snakk om svært store beløp når offentlige tjenestemenn tilbys bestikkelser.

I verdens søkelys

Gasselskapet Burisma ble verdenskjent i fjor, da USAs president Donald Trump la press på sin ukrainske kollega for å få satt i gang etterforskning av Joe Biden og hans sønn.

Denne saken var med på å sette i gang riksrettssaken mot Trump.

Hunter Biden satt i styret for Burisma fra 2014 til 2018, mens hans far fortsatt var amerikansk visepresident. Ifølge ukrainske myndigheter er det ingen grunn til å mistenke far eller sønn Biden for å ha gjort noe galt.

Men en tidligere ukrainsk riksadvokat hevder han ble fjernet fra sin stilling etter press fra Joe Biden, og at hensikten var å stanse en etterforskning av Hunter Bidens rolle i Burisma.

Joe Biden påstår at han ville bytte ut riksadvokaten for å få fart på kampen mot korrupsjonen i landet.