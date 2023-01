Ukrainsk offiser ved fronten: – Det pågår intense kamper

NRK kjører på den gode motorveien som forbinder storbyen Dnipro og Donetsk i den østlige delen av Ukraina.

Det er lenge siden noen har kunne kjøre hele denne strekningen, for her går frontlinjen mellom de ukrainske styrkene og den russiske okkupasjonshæren.

Vel 15 kilometer før vi kommer til Donetsk by blir vi møtt av Major Serhii og noen av hans soldater. De tilhører den 59. motoriserte brigaden i den ukrainske hæren.

– Det er bare noen timer siden vi fyrte av en salve raketter mot fienden, sier den ukrainske majoren.

Han vil ikke oppgi sitt etternavn. Han forteller at Grad-rakettene som avdelingen hans er utstyrt med, kan nå mål opptil 16 kilometer unna. De kan ødelegge det meste innenfor et område på seks hektar, hvis alle de 40 rakettene som er i batteriet skytes i ett.

Vil jage bort okkupantene

I det fjerne hører vi kanontorden, men Serhii beroliger NRK med at dette er utgående ukrainsk ild.

Donetsk by har helt siden 2014 har vært kontrollert av russisk-støttede separatister.

Stemningen blant de ukrainske soldatene her er høy, selv om deres egne akkurat nå er hardt presset lenger nordøst, rundt byene Soledar og Bakhmut.

KJEMPER: Major Serhii sier til NRK at det pågår intense kamper ved fronten i nærheten av byen Donetsk i Øst-Ukraina.

– Det pågår intense kamper. Vi gjør vår jobb som artillerister, våre soldater gjør sin del av jobben slik at okkupantene kan jages vekk fra vår jord, sier Serhii.

Han forteller at brigaden har slåss i ni måneder på det sørlige frontavsnittet, ved byen Kherson.

Der var de med på å angripe de russiske styrkene om og om igjen, for på den måten å bryte ned moralen.

Nå er altså brigaden forflyttet hit til Donetsk-området, der de hardeste kampene i krigen i Ukraina pågår.

Da NRK kjørte østover fra Dnipro mot Donbas så vi flere transporter med stridsvogner, noe som kan tyde på at den ukrainske hæren forbereder et angrep i området. Les også: Russisk framrykk i Ukraina: – Dei har tapt mykje for å ta lite viktige område

Gammelt våpen som fungerer

Majoren viser fram våpenet som avdelingen hans er satt opp med.

Det er et gammelt sovjetisk rakettartillerisystem som ble laget for om lag 40 år siden. Det heter Grad, eller hagl på norsk.

KAN HØRE SKYTINGEN: NRKs medarbeidere Morten Jentoft og Lokman Ghorbani er ved fronten i Øst-Ukraina. Foto: Morten Jentoft / NRK

Det er montert på en eldre militær lastebil og kan skyte ut hele 40 artillerigranater.

– Men er det godt nok i denne krigen?

– Ja, det fungerer på sitt vis, sier Serhii.

Grad spiller en helt sentral rolle i artillerikrigen mellom de ukrainske og russiske styrkene langs den mer enn 1000 kilometer lange frontlinjen.

Moralsk støtte

Noen titalls kilometer bak fronten er det en liten fest i en park i byen Prokovsk. En gruppe frivillige fra Skottland har rigget seg til med pizza, kaffe og musikk.

STØTTE: Greg Smith er med i en gruppe frivillige fra Skottland. I dag laget de pizza til folk i byen Pokrovsk. Foto: Morten jentolft / NRK

Det er et slags omreisende hjelpesirkus som prøver å gi både konkret og moralsk støtte til befolkningen i det krigsherjede Ukraina.

– Vi var med kjøkkenet vårt en uke i byen Kherson, og det var litt skremmende, sier Greg Smith.

Etter Donbas skal de etter planen dra videre til Kharkiv, og kanskje også innom hovedstaden Kyiv. Bare i dag stekte de 3000 pizzaer til befolkningen i Prokovsk.