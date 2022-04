Det var 24. februar, dagen Russland invaderte Ukraina. Sasha Makoviy skalv på hendene mens hun skrev med blå penn på datterens rygg. Navn og fødselsdato:

Vira Makoviy. 10.11.19.

Nå deler Sasha Makoviy fra Kyiv bildet og historien bak på Instagram. Hun skriver at hun var redd for å bli drept i krigen. Hun ville at datteren, hvis hun overlevde, skulle bli tatt godt vare på. Moren skrev også telefonnumre til andre familiemedlemmer på ryggen til to år gamle Vira. Så la hun en lapp med samme informasjon i lomma hennes.

– Et øyeblikk fikk jeg en vill tanke, at jeg burde tatovere informasjonen på henne, skriver Sasha Makoviy

Har fortsatt lapp i lomma

En annen mor kommenterer på innlegget til Sasha: Også hun skrev navnet på sønnen i hånda hans.

En pappa svarer at han har skrevet samme informasjon på en lapp og lagt i lomma på sønnen på tre år. Den er der fortsatt.

– Sønnen min har fortsatt en lapp i lomma. Selv om vi har vært trygge i 3 uker, skriver pappaen.

Sasha og datteren Vira er også ute av Ukraina og i trygghet i dag.

Det var den ukrainske journalisten Anastasiia Lapatina som først delte bildet av Vira på Twitter.

– Ukrainske mødre skriver kontakter til familien på sine barns kropper, i tilfelle de blir drept og barnet overlever. Og Europa diskuterer fortsatt gass, skrev Lapatina, med henvisningen til EUs forslag om å kutte deler av unionens gassimport fra Russland.

Vil stille ansvarlige for retten

Etter 43 dager med krig i Ukraina, kommer stadig flere brutale vitnesbyrd.

I byen Butsja så NRK lik ligge i veiene. Flere hadde sammenbundne hender og var skutt på kloss hold. Innbyggerne forteller om rene henrettelser av sivile.

Å drepe sivile i krig, er brudd på folkeretten.

Ifølge Den internasjonale straffedomstolen (ICC) er «omfattende og systematisk angrep rettet mot sivil befolkning» innenfor det som er definert som forbrytelser mot menneskeheten.

De mange og grusomme fortellingene fra områder i Ukraina russiske styrker nå har forlatt, har gjort at ledere i Vesten vil stille Russlands president Vladimir Putin for retten.

Russland avviser at de er ansvarlige for drepte sivile. I Butsja hevder Russland de drepte var skuespillere og at det uansett ikke hendte noe mens russerne hadde kontroll på byen. Både vitnesbyrd, internasjonale journalister og geodata tilbakeviser dette.

PROTEST: Demonstranter i Berlin protesterer mot de sivile drapene i Butsja i Ukraina. Foto: CHRISTIAN MANG / Reuters

Så langt har FN dokumentert 1.563 drepte sivile. Blant dem er 63 barn. FN sier de tror drapstallene er betydelig høyere.

.