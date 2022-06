Ukrainsk kloster smadret og brent etter angrep

Den historiske trekirken i Svjatohirsk i Ukraina er nå en haug med aske. Resten av klostersamfunnet rundt ligger delvis i ruiner.

Det lille samfunnet var et tilfluktssted for mange i området ved Donetsk-elven, i nærheten av byen Slovjansk. Klosteret huser rundt 300 flyktninger, hvorav 60 barn, ifølge Den ortodokse kirke i Donetsk.

Den skjøre freden rundt samfunnet ble brutt av to artilleriangrep i tidsrommet 30. mai til 1. juni. En munk, en nonne og en dekan mistet livet.

Det ortodokse klostersamfunnet Svjatohirsk Lavra ved Donetsk-elva har havnet midt i fronten, der det den siste tiden har pågått harde kamper. Du trenger javascript for å se video. Det ortodokse klostersamfunnet Svjatohirsk Lavra ved Donetsk-elva har havnet midt i fronten, der det den siste tiden har pågått harde kamper.

Vil at Russland kastes ut av Unesco

Russland og Ukraina skylder på hverandre for angrepene. President Zelenskyj meldte om brannen i trekirken 4. juni.

Han hevder russiske angrep er årsaken, og ber nå om at Russland kastes ut av verdensarvs-organisasjonen Unesco.

Samtidig hevder det russiske forsvarsdepartementet at angrepene ble utført av ukrainske styrker. Det skriver det russiske nyhetsbyrået Ria.

Klostersamfunnet Svjatohirsk i Donetsk, øst i Ukraina, ligger midt i frontlinjen med Russland, som konsentrerer offensiven sin mot byen Sievjerodonetsk.

Midt i frontlinjen

Svjatohirsk ligger rett ved elva Siverskyj Donetsk. Den er dermed midt i frontlinjen der det den siste tiden har pågått harde kamper mellom russiske og ukrainske styrker.

Russiske styrker hevdet 7. juni å ha kontroll over Svjatohirsk. Ifølge Institute of Study of War sin rapport 8. juni er det derimot uklart om de kontrollerer hele området.

Grafikk: “INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK Grafikk: “INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK

Særlig betydning for den ortodokse kirken

Lederen for den russiske ortodokse kirken, Patriark Kirill, sammen med president Vladimir Putin under en gudstjeneste i påsken. Foto: Oleg Varov / AP

Trekirken som brant ned var den største trekirken i landet. Kirken ble bygget i 1912, men har blitt ødelagt og gjenoppbygd flere ganger.

Klostersamfunnet i Svjatohirsk ble tildelt ærestittelen «lavra» i 2004. Ærestittelen er spesielt viktig for klostersamfunn innen den ortodokse kirke. Ifølge Wikipedia, huser det over 100 munker.

For to uker siden erklærte den ukrainske ortodokse kirken at de ville kutte alle bånd til den russiske delen av kirken.

Lederen for den russiske ortodokse kirken, Patriark Kirill, har blitt kritisert for å støtte Putins krig i Ukraina.

Har verifisert skader på 139 kulturminner

Mange andre kulturminner er også rammet i Ukraina-krigen.

En utbrent lastebil står foran en skadet kirke i Lukasjivka, utenfor Chernihiv i nord-Ukraina, 22. april i år. Foto: Petros Giannakouris / AP

I mars og mai ble det meldt om flere angrep mot religiøse bygninger i Svjatohirsk. Ett av dem ble bekreftet av Unesco.

Totalt har Unesco verifisert skader på minst 139 kulturminner i Ukraina siden 24. februar. Blant dem er 62 religiøse bygninger.