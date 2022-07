Ukrainsk helsearbeider forteller om livet i russisk fangenskap: – Et helvete

– De ga oss ikke håndklær eller noe. Ikke tannkrem, ikke tannbørste, ingenting», sier Julija Pajevska (53) til New York Times.

I en celle med 21 andre kvinner satt hun i russisk fangenskap i tre måneder. Hun fikk kun muligheten til å dusje én gang.

Hun ble tatt til fangenskap av russiske myndigheter 16. mars og løslatt 17. juni.

Løslatelsen hennes ble kunngjort av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på det sosiale mediet Telegram.

Den ukrainske helsearbeideren gikk ned 10 kilo i løpet av de tre månedene.

Nå befinner hun seg på et sykehus i Kyiv, og forteller New York Times og nyhetsbyrået AP om tiden under russisk fangenskap.

«Taira» dokumenterte arbeidet sitt under russisk okkupasjon. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Hjalp ukrainske og russiske soldater

Julija Pajevska er bedre kjent under navnet «Taira» – et kallenavn hun brukte i dataspillet World of Warcraft.

Hun og et team med kvinnelige helsearbeidere jobbet i Mariupol. Hun hjalp til med å evakuere familier, og ga livreddende helsehjelp til skadde sivile.

Julija Pajevska ble internasjonalt kjent gjennom dokumenteringen av jobben som helsearbeider under russisk okkupasjon for nyhetsbyrået AP.

Dagen før hadde hun gitt en minnebrikke til en AP-journalist. Ved å skjule brikken i en tampong klarte AP-journalisten å frakte bildematerialet til Pajevska ut av Mariupol.

Videoene som ble publisert av AP viser at Pajevska også hjelper soldater, både ukrainske og russiske.

Hun forteller det er disse videoene som førte til løslatelsen hennes.

Julija Pajevska øver seg på bueskyting i Kyiv 8. juli. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Måtte hylle Putin

«Taira» var i ferd med å evakuere en gruppe barn fra Mariupol da hun ble sett av en gruppe russiske soldater.

– De kjente meg igjen. De dro, tok en telefon, så kom de tilbake, sier Pajevska til AP.

– Så vidt jeg vet, hadde de allerede en plan.

Pajevska hevder at de russiske soldatene prøvde å få henne til å innrømme tortur av sivile.

Ifølge Pajevska ble hun nødt til å synge den russiske nasjonalsangen opptil 30 ganger om dagen og rope slagord som «heder til Putin».

– Det var noe positivt ved det siden jeg alltid har hatt lyst til å lære å synge. Plutselig fikk jeg både tid og en grunn til å øve. Det viser seg at jeg kan synge, sier Pajevska til AP.