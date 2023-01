– Jeg har vel ikke helt kommet meg over sjokket ennå.

Det sier Oleksandr Smykovskyj, fiolinmakeren fra Mariupol som krigen har tatt fra alt.

Sitt hjem, sin arbeidsplass og viktigst: Alle fiolinene som ble igjen da det russiske angrepet tvang ham til å flykte i hui og hast i midten av mars 2022.

NRK treffer Oleksandr Smykovskyj i byen Vinnytsia sentralt i Ukraina.

Han er en av millioner av ukrainere som er interne flyktninger på grunn av krigen i landet.

Oleksandr Smykovskyj fotografert på sitt verksted i Mariupol. Foto: Privat

Sammen med sin mor og far har han funnet et midlertidig hjem i Vinnytsia, mens de venter på at den ukrainske hæren skal fortsette motoffensiven mot de angripende russiske styrkene.

– Når jeg ser bildet av byvåpenet til Mariupol, da har jeg bare en tanke i hodet sier Oleksandr Smykovskyj, der vi står foran et stort bilde med hjembyens byvåpen.

Slik ser leiligheten til Oleksandr Smykovskyj ut innvending. Foto: Privat

– Vi venter alle på det øyeblikket vi kan vende tilbake til den frigjorte hjembyen vår, sier han til NRK.

Vinnytsia har også vært angrepet

Vi står sammen foran det utbombet offisershuset i Vinnytsia, som ble angrepet av russiske raketter 14. juli.

Russland hevder at det var et legitimt mål i og med at det var et møte for ukrainske militære i huset. 28 personer ble drept i angrepet, blant dem tre barn.

Oleksandr Smykovskyj foran minnes merke over den drepte Liza Dmitrjeva i Vinnytsia Foto: Morten Jentoft

Vinnytsia og ikke minst de militære installasjonene til det ukrainske forsvaret i utkanten av byen, har vært mål for flere russiske rakettangrep.

Likevel sier Oleksandr at det vi ser her ikke er noen ting mot det som har skjedd med hans hjemby Mariupol.

Vekket av venn fra Australia

– Jeg ble vekket ved 04.00-tiden om morgenen 24. februar av at en venn av meg fra Australia ringte for å fortelle at Russland hadde gått til angrep.

Slik ser huset Oleksandr Smykovskyj bodde ut i Mariupol ut etter kampene vårene 2022. Foto: Privat

Oleksandr Smykovskyj sier at han ikke helt forstod alvoret i situasjonen med en gang, og at det ikke var noen angrep direkte mot byen denne første dagen av krigen.

– Vi hørte lyden av skyting. Men i starten bombet de bare i utkanten av byen. Men fra mars ble det mer systematisk bombing av hele byen. Og fram til 15. mars var det en voldsom bombing, forteller Oleksandr.

Fra data til Stradivarius

Oleksandr Smykovskyj er egentlig utdannet dataingeniør. Men på slutten av 1990-tallet fattet han interesse for bygging av fioliner.

Og snart ble dette en så stor besettelse at han bestemte seg for å satse på en karriere som fiolinbygger.

Veien gikk til kurs i verdens fiolinbyggerhovedstad Cremona.

Oleksandr Smykovskyj sammen med den italienske fiolinmakeren Liutaio Giovanni Battista Morassi i Gremona.

Han fikk innredet et verksted i kjelleren i huset sitt i Mariupol, og kunne dermed både tilby reparasjoner av strykeinstrumenter for byens musikere. Etter hvert også nybygde instrumenter laget i tråd med de gamle tradisjonene fra italienske mestere som Stradivari og Guarneri.

Så kom altså krigen, og i midten av mars skjedde ting skremmende fort.

Kamper bare noen kvartaler unna

Oleksandr Smykovskyj og hans familie hadde trodd at krigen kanskje ville gå over, slik som var tilfelle under det første russiske forsøket på å ta kontroll over Mariupol i 2014.

Men så begynte kampene å rase bare noen kvartaler unna.

Oleksandr Smykovskyj har jobbet som fiolinmaker i Mariupol i 20 år. Foto: Privat

– Jeg hadde ikke bil og måtte bare hive det mest nødvendige av dokumenter opp i en liten ryggsekk, forteller Oleksandr.

Da hadde han mer enn ti fioliner liggende på verkstedet. Fem av dem holdt han på å lage selv, en av dem var helt ferdig.

– Jeg kunne likevel ikke ta den med i en fiolinkasse fordi jeg var redd for at det skulle vekke oppmerksomhet. Kanskje noe skarpskyttere ville mistenke meg for å ha et gevær i kassen, sier Oleksandr Smykovskyj til NRK.

Flukt via småveier

Hele livsverket ble altså liggende igjen i et verksted i en boligblokk i Mariupol.

Selv klarte han og foreldrene å få bli med i en bil, som via småveier kom seg forbi russiske kontrollposter og fram til ukrainskkontrollert område i Zaporizjzja.

Derfra gikk veien videre via bekjente i Dnipro og Poltava til Vinnytsia, mange hundre kilometer unna fronten i krigen, men altså ikke helt trygg for russiske rakettangrep.

Via noen bekjente som ble igjen i Mariupol fikk han tilsendt bilder som bekreftet det han hadde fryktet.

Både leiligheten og verkstedet med fiolinene ble totalt ødelagt i de voldsomme kampene mellom de ukrainske forsvarerne og de framrykkende russiske styrkene. Les også: Ukrainsk prest: – Ikke tid for tilgivelse nå

Støtte fra kollegaer verden over

Etter hvert ble Oleksandr Smykovskyjs historie spredd blant det lille miljøet av fiolinmakere over hele verden.

En av dem som har engasjerte seg for å forsøke å hjelpe Oleksandr i gang igjen, er den norske fiolinmakeren Jacob von der Lippe.

– Det er godt å se deg sier de begge nesten i munnen på hverandre, når NRK har rigget til en samtale mellom de to, via internett.

Jakob von der Lippe lover å hjelpe Oleksandr Smykovskyj slik at han kan komme i gang med å bygge fioliner igjen. Foto: Lokman Ghorbani

De har hatt kontakt, men bare gjennom tekstmeldinger. Jacob har også sendt en pakke med klær til Oleksandr, som altså nesten ikke fikk med seg noe som helst da han flyktet fra Mariupol.

De har begge studert i det samme miljøet hos italienske fiolinmakere i Cremona. Men nå står Oleksandr altså på bar bakke.

– Du må gi beskjed om det er noe jeg kan gjøre for deg, om vi kanskje også kan sende nedover noe verktøy slik at du kommer i gang igjen med å bygge fioliner, sier Jacob von der Lippe.

Vanskelig å planlegge framtiden

Oleksandr Smykovskyj er både glad og rørt over den støtten han nå får fra sine kollegaer over hele verden.

Men foreløpig har han problemer med å tenke så langt framover.

Som ukrainsk mann under 60 år får han ikke lov til å forlate Ukraina.

Han har heller ikke klart å skaffe seg et mer permanent sted å bo, der han kanskje kan ta opp igjen yrket sitt.

Liza og den brutale krigen

Og tilbake foran offisershuset i Vinnytsia viser Oleksandr oss et eksempel på hvor brutal og nådeløs konflikten i Ukraina er.

Ved en stolpe ligger det masse bamser og lekedyr. Oleksandr Smykovskyj forteller at det var her fire år gamle Liza Dmitrjeva ble drept.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj offentliggjorde selv dette bildet av den døde Liza Dmitrjeva i Vinnytsia 14. juli 2022. Foto: Den ukrainske presidentadministrasjonen

Mange husker kanskje bildene av den glade fireåringen med Downs syndrom, som ble filmet av sin mor kort tid før hun ble drept av de russiske rakettene nettopp her.

– Hva skal man si, det er tungt å snakke om dette, at noe slik kan skje i det 21. århundre, sier Oleksandr Smykovskyj og ser bort på det rørende lille minnestedet for Liza.

– Man må kunne løse problemer med andre metoder enn det som vi ser nå, sier fiolinmakeren fra Mariupol, foreløpig uten fioliner og verktøy.