Ukrainsk dykker etterlyst for Nord Stream-sabotasjen

Ifølge avisen har en tysk domstol etterlyst en ukrainsk dykker. Han er mistenkt for sabotasje mot Nord Stream høsten 2022.

Expressen avslører dette i samarbeid med tyske medier. Det er de tyske avisene Süddeutsche Zeitung og Die Zeit sammen med TV-kanalen ARD som har et samarbeid som også inkluderer Expressen.

Ifølge mediene ble den ukrainske mannen i 40-årene etterlyst av tysk politi allerede i juni.

Ytterligere to andre er mistenkt i saken, skriver mediene.

Fakta om Nord Stream Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 går mellom Russland og Tyskland via Østersjøen.

Nord Stream 1 åpnet i 2011.

Nord Stream 2 går parallelt og var ferdig i 2021. Den ble aldri tatt i bruk.

Russiske Gazprom er største eier.

Utbyggingen møtte sterk motstand i USA og land i Øst-Europa, som hevdet rørledningene gjorde Europa avhengig av Russland.

USA vedtok i 2019 sanksjoner mot selskapene som var involvert i prosjektet.

26. og 27. september 2022 ble det registrert eksplosjoner og deretter lekkasje på rørledningene utenfor Bornholm.

To av lekkasjene var i Sveriges økonomiske sone nordøst for Bornholm, mens to andre var i Danmarks økonomiske sone sørøst for Bornholm.

Det er konkludert med at dette skyldtes sabotasje, men ikke fastslått hvem som sto bak. (NTB)

Rutinerte dykkere

Dykkeren bor med sin familie i Polen, men er altså ukrainsk statsborger, skriver Expressen.

Han benekter å ha vært involvert i sabotasjen. Ukraineren sier til Expressen at han ikke har hørt om etterlysningen.

De to andre mistenkte, en mann og en kvinne, skal også være ukrainere. Ifølge mediene driver de et dykkerfirma sammen i Ukraina. Den etterlyste mannen skal være tilknyttet dette firmaet.

Ifølge Expressen er de tre mistenkte rutinerte dykkere. De skal blant annet ha gitt opplæring i dyphavs- og vrakdykking.

Allerede for et år siden omtalte tyske medier at etterforskere i Tyskland mener personer med forbindelse til Ukraina stod bak Nord Stream-sabotasjen.

Også da sa kildene deres at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj trolig ikke var informert om aksjonen.

Seilbåt sentral

Etterforskningen har fra før peilet seg inn på seilbåten Andromeda.

Dykkeren skal ha blitt sporet opp av tyske etterforskere etter at bilen han reiste i ble fanget på en fotoboks ikke langt fra havnen der Andromeda lå like før sabotasjen.

Seilbåten Andromeda knyttes til sabotasjeangrepet på Nord Stream 1 og 2. Foto: Reuters

Dykkeren og de to mistenkte antas å være del av et mannskap på fem personer som var om bord på seilbåten.

Expressen har tidligere skrevet at Andromeda ble chartret av et polsk selskap eid av en ukrainsk forretningsmann.

Politiet i Tyskland, Sverige og Danmark har etterforsket sabotasjen mot Nord Stream. Senere er derimot de svenske og danske etterforskningene avsluttet.

Den spektakulære og alvorlige ødeleggelsen av Nord Stream 1 og 2 fikk enorm oppmerksomhet høsten 2022. Trusler mot undersjøiske kabler og rørledninger har blitt et sikkerhetsfokus for vesteuropeiske land etter eksplosjonene. Nord Stream 1 og 2 ble bygget for å frakte gass fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen.