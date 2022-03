Ukrainerne stiller opp for landets flyktninger

På jernbanestasjonen i Lviv har det vært stappfullt av folk i mange dager nå. Tusenvis av mennesker som har presset seg inn i de overfylte togene og som nå venter på å komme seg videre og vekk.

Noen kommer med bagasje, mens andre har dratt av gårde uten ekstra klær eller viktige medisiner. Til Lviv kommer de til alle døgnets tider.

– Hjertet mitt brister når jeg ser alle disse menneskene, sier kirurgen Julia Khomyn til NRK.

Hun er en av en gruppe leger og annet helsepersonell som døgnet rundt jobber frivillig på stasjonen.

Khomyn forteller at det kommer folk som bare har de klærne de går i. Det kommer barn som ikke har yttertøy, folk som ikke har penger.

– Det er vondt å se dem stå i kulda i kø på stasjonen i timevis. De tør ikke forlate den for å skaffe seg mat, fordi de er redde for å miste plassen i køen.

Julia Khomyn forteller at de henter barna og prøver å få gitt dem litt varme og mat. Foto: Julia Khomyn / Privat Foto: Julia Khomyn / Privat

«Alle» stiller opp

Julia Khomyn forteller at hun tar vakter på stasjonen der når arbeidsdagen hennes er over på sykehuset. Og hun er ikke alene om å stille opp.

Der er forskjellige leger, barneleger, psykologer, sykesøstre og medisinstudenter. De blir tilkalt med walkietalkie når det er noen som trenger hjelp.

– Vi har bra med utstyr. Vi har bandasjer, medisiner, en sofa der folk kan få hvile og barnemat. Hun sier at hun også tar med seg utstyr fra jobben, hvis hun kan. Den vanlige jobben hennes er på barnesykehuset i Lviv.

Khomyn sier hun aldri vet hva som møter henne når hun kommer til stasjonen. Der har det strømmet folk til fra hele landet de siste dagene. Mange sitter der døgnet rundt, gjerne i påvente av å komme seg videre. Helst ut av landet.

Folk sover på jernbanestasjonen i Lviv i håp å komme på et tog til Polen. Foto: Julia Khomyn / Privat

Besvimer av mangel på luft

– Vi hjelper så godt vi kan. Og vi har forskjellige spesialiteter. Hvis det er noen som har brannskader, for eksempel, blir de sendt til meg.

Hun forklarer at det rett som det er noen som besvimer og blir dårlige på grunn av mangel på luft i de overfylte gangene og tunnelene på stasjonen. Noen får epileptiske anfall og da er gode råd dyre.

– Hvis de ikke har med seg medisinene sine, har vi et problem. Da har vi frivillige som forsøker å få tak i medikamenter, men det er ikke bare å dra på apoteket og handle. Da må vi lete overalt, sier hun.

Den unge legen innrømmer at også hun begynner å bli sliten, men sier hun biter tennene sammen for å holde ut.

– Mennene i landet vårt gir sine liv for å beskytte oss, så dette er det minste vi kan gjøre. Som lege forsøker jeg å gjøre det jeg kan, sier hun.

Men hun legger til at hun er glad for at de har psykologer som jobber frivillig der.

– Slik moralsk støtte er ikke jeg i stand til å gi, sier hun.

Det har kommet mange til Lviv de siste dagene. Her varmer flyktninger seg på et bål utenfor stasjonen. Foto: DANIEL LEAL / AFP

Mat og varme klær

Helsepersonellet er ikke de eneste som jobber frivillig på stasjonen.

Rostyslav Platnysh forteller portugisisk TV at de deler ut mat og drikke til flyktningene.

– Vi gir dem også varme klær. Vi forklarer dem hvordan de kan komme seg videre til Polen, Romania, Slovakia eller andre land, sier han.

Mange av de som kommer har vært lenge på reise. De er slitne, sulte og tørste. Og de er redde. En av de andre frivillige, Roman, sier han syns det er en tung oppgave.

– De er så mange som flykter fra krigen. Så mange mennesker, så mange barn, så mange gamle. Det er tungt, sier han.

En kvinne med en liten gutt får hjelp til å bære en koffert opp en lang trapp til perrongen.

Der står Dmytro Doroshenko som syns det er flott å se at det er så mange som bidrar.

– De frivillige hjelper landet vårt. De kommer hit og hjelper kvinner og barn til trygge steder i et annet europeisk land, sier han og vinker farvel til noen idet toget forlater stasjonen.