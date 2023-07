Generelt sett, synes du at hendelsene i Ukraina utvikler seg i riktig eller feil retning?

Dette spørsmålet var utgangspunktet for en undersøkelse utført av det ukrainske Razumkov senteret i slutten av mai.

Resultatet kan overraske.

For selv om krigen herjer, er et klart flertall av ukrainerne positive til utviklinga i landet sitt.

55,7 prosent mener det er grunn til å si at landet går i riktig retning. 21,9 prosent mener den går i gal retning, mens 22,4 prosent mener spørsmålet er vanskelig å svare på.

Ukrainere er faktisk mer positive i dag enn før Putin invaderte landet 24. februar i fjor.

– Folk har blitt mer bevisste

I en park i hovedstaden Kyiv sitter venninnene Alina Mikhaltsjuk og Viktoria Tsjepeleva på en benk og spiller kort.

De mener at landet absolutt er på rett vei.

– Jeg er enig i det synet. Jeg mener at presidenten vår gjør det han kan for at landet vårt skal bli bedre og at det skal utvikle seg til å bli mer som land i Europa og USA, sier Alina.

Hun mener at Zelenskyj gjør mye for å bedre økonomien og få andre land til å støtte Ukraina.

POPULÆR: President Volodymyr Zelenskyj har stor tillit i befolkninga. Over 83 prosent sier i undersøkelsen at de stoler på presidenten. Foto: HANDOUT / AFP

Viktoria synes ikke det er rart at ukrainere er positive til utviklinga selv om landet er midt i en krig.

– Folk har blitt mer bevisste som følge av krigen. Flere snakker ukrainsk og bryr seg i større grad om det som skjer i samfunnet, sier hun.

Strategi for å overleve

Krigen har endra synet til mange ukrainere på hvordan de ser på landet sitt.

Undersøkelsen viser at flere ukrainere mener hjemlandet utvikler seg i riktigere retning etter at Putin sin fullskalainvasjonen 24. februar i fjor.

I desember 2021 var antallet 20 prosent.

Om undersøkelsen Ekspander/minimer faktaboks 2020 ukrainere ble spurt i perioden 21.–23. mai 2023.

Undersøkelsen handler om innbyggernes vurdering av situasjonen i landet, tillit til offentlige institusjoner, politikere, tjenestemenn og offentlige personer.

Utført av den ukrainske tenketanken Razumkov

Den ukrainske psykologen, Marijka Bargrij, mener synet som kommer fram i undersøkelsen, også er uttrykk for en overlevelsesstrategi.

– Vi er alle i et slags traume. Vi er alle berørt, sier hun.

FELLESSKAP: Den ukrainske psykologen, Marijka Bargrij, sier at krigen gjør at ukrainere opplever å være en del av et stort fellesskap. – Vi hjelper hverandre og vi kjemper sammen. Vi må aldri gi opp. Foto: privat

Alle har sine strategier for å holde ut, sier psykologen.

– Når man har det tøft og ser triste ting, kan du si at alt er dårlig, men man kan også være villig til å se det som er bra. Man må håpe på det beste. Hvis ikke kan vi ikke vinne eller kjempe imot.

Vil bli politiker

For de to 16-åringene i parken er krigen først og fremst tragisk.

– Det er trist at mange av vennene våre har reist til utlandet, sier Viktoria.

Digital undervisning har ført til at hun ikke klarte å ta eksamen og flyalarmer om natta gjør skolearbeidet vanskelig.

TRAGISK: Krigen har gjort livet vanskeligere for de to 16-åringene. Foto: kari Skeie / nrk

Men de er optimister. Alina er i gang med jusstudier og har latt seg inspirere av landets president. Kanskje hun skal bli politiker.

Hun skal i hvert fall jobbe for at Ukraina skal bli et fullverdig demokrati.

– Jeg vil bruke utdannelsen min til å gjøre Ukraina til et bedre land. Jeg vil at landet mitt skal bli et enda bedre demokrati enn det er i dag. At folk skal få flere rettigheter, at de ikke skal være redde for å uttrykke seg eller si meningene sine.