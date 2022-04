Ukrainerne får spøkelsesvåpen av USA

Den amerikanske presidenten Joe Biden godkjente torsdag en ny hjelpepakke til Ukraina. I denne pakken er det mange store kanoner, men også en helt ny drone.

Dronen heter Phoenix Ghost, eller Fønix-spøkelset på norsk. Det er en såkalt selvmordsdrone. Det betyr at den stuper inn mot et mål og blir ødelagt i eksplosjonen.

Det ble først beskrevet at dronen hadde de samme egenskapene som den godt kjent Switchblade-dronen ukrainerne allerede har fått. Senere har det kommet fram at det er en vesentlig oppgradering av denne type drone.

– Den er utviklet i henhold til krav som speiler meget nøye det ukrainerne trenger nå, uttalte en høytstående amerikansk tjenesteperson i går.

Jakter om natten

Switchblade-dronen er en liten innretning som veier omtrent to og en halv kilo. Den kan henge rundt slagmarken i 30 til 40 minutter før den kan brukes mot mål som ikke er spesielt godt pansret.

«Spøkelsesdronen» er noe helt annet. Den er vesentlig større og kan være i luften i opp til seks timer. Den er utstyrt med et panserbrytende stridshode. Kanskje det viktigste er det termiske kameraet som gjør at den ser varmestrålingen fra russiske styrker og utstyr.

LETT Å SE: Kjøretøyer og mennesker avgir varmestråling. Om natten er det lett å oppdage denne strålingen. Foto: DSIAC

Svekker moralen

– Jeg tror dette våpenet ytterligere vil svekke en meget varierende russisk stridsmoral, som vi har kunnet observere helt siden det russiske angrepet på Ukraina startet, sier tidligere sjef for den norske hæren, general Odin Johannessen.

Han mener disse dronene har samme effekt som skarpskyttere. De kan være svært vanskelig å oppdage og beskytte seg mot før man rammes av dem.

PÅVIRKER RUSSERNE: Tidligere sjef for hæren i Norge, Odin Johannessen, mener den nye dronen vil ha en negativ effekt på en allerede dårlig russisk stridsmoral. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Johannessen poengterer at våpenet gir ukrainerne mulighet til å velge ut prioriterte mål.

– Operatøren ser målet og kan lettere velge mål som gir større effekt for eksempel ledelsesvogner, luftvernvogner, sambandsvogner, mineryddingsvogner og andre viktige støtte- og beskyttelsesfunksjoner, forklarer Johannessen.

Han legger til at denne type utstyr må være på plass for at de russiske avdelingene skal ha full operativ effekt.

MÅL: Ukrainske styrker har ødelagt et russisk pansret personellkjøretøy. Slike vogner har relativt tynt panser og kan være mål for de nye dronene. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Tar panservogner

– Denne kan ødelegge pansrede mål, opplyser den pensjonerte generalen David Deptula som sitter i styret for selskapet som har utviklet dronen, Aevex i California.

Med pansrede mål mener ikke Deptula de tyngste stridsvognene. Dronen kan ikke nedkjempe dem, men andre vogner som selvdrevet artilleri og pansrede personellkjøretøy.

DØD GENERAL: Yakov Rezantsev skal være blant de drepte russiske generalene. Han skal ha falt i strid ved Kherson i Ukraina. Ukrainerne ser ut til å ha russiske generaler som mål. Foto: RU.MIL

Generaler

Dronen trenger ingen rullebane. Den tar av vertikalt. Den sender videosignaler og annen data til operatøren på bakken. Denne operatøren kan ligge helt i skjul langt borte fra de russiske styrkene.

I løpet av den lange tiden dronen kan være i luften vil operatøren være i stand til å finne det beste målet. Det blir i sosiale medier foreslått at dronen er perfekt for å finne og ødelegge russiske kommandoplasser.

Russiske generaler ser ut til å være prioriterte mål for de ukrainske styrkene. Åtte russiske generaler skal være drept etter invasjonen i februar.