I en kjeller i Kyiv har 12 kvinner stilt seg opp i en ring. I midten står kursleder Marisjka Shtyrbulova.

– Si etter meg: ja-je-ji-jo.

Lydene fyller rommet. Målet er perfekt ukrainsk uttale.

En av kursdeltakerne er Marina (28). Hun vokste opp med å snakke russisk, men bestemte seg for å slutte på dagen da Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022.

UTTALE: – Ukrainsk har flere vanskelige lyder, sier Marina (28). Hun har vokst opp med å snakke russisk, men nå er målet å lære seg perfekt ukrainsk uttale. Foto: kari skeie / rk

– Jeg vil bli bedre i ukrainsk. Siden jeg er vokst opp med å snakke russisk, har ukrainsken min store mangler. Det er mange ord jeg ikke kan. Jeg må også jobbe med uttalen, sier Marina.

Kampen om språket

Språk har blitt en viktig del av motstandskampen i Ukraina.

I hovedstaden Kyiv snakket et flertall av innbyggerne russisk før krigen, men dette er i ferd med å endre seg.

I en undersøkelse fra 2022, svarte 33 prosent av innbyggerne i Kyiv at de hadde gått over til ukrainsk etter fullskalainvasjonen.

Marisjka Shtyrbulova sier interessen for kursene hennes økte kraftig like etter at storkrigen brøt ut.

Hun mener at kurskveldene også er med på å styrke kampmoralen til deltakerne.

– Vi opplever at det vi gjør sammen er viktig for landet vårt. Å lære språket og bli bedre i ukrainsk, er noe som betyr veldig mye for oss, sier hun.

Språkpolitikk i Ukraina Ekspander/minimer faktaboks Forholdet mellom ukrainsk og russisk har vært et viktig spørsmål siden Ukraina ble selvstendig i 1991.

Etter oransjerevolusjonen i 2004 førte president Viktor Jusjtsjenko en aktiv ukrainiseringspolitikk. Målet var å styrke det ukrainske språkets rolle i undervisning, medier og statsadministrasjon.

President Viktor Janukovytsj innførte en ny språklov i 2012 som la økt vekt på å sikre russiskspråkliges rettigheter. For eksempel skulle russisk få status som regionalt administrasjonsspråk i områder der minst 10 prosent av befolkningen definerte russisk som sitt morsmål.

Etter Majdanopprøret i 2014 ble det innledet en prosess for å oppheve språkloven fra 2012. Russlands annektering av Krym og den russisk-ledete okkupasjonen av områder i Donetsk og Luhansk førte til en politikk for å beskytte det ukrainske språket.

I den nye språkloven som ble vedtatt i 2019 (under president Petro Porosjenko), ble det lagt opp til en trinnvis implementering og opptrapping av ukrainsk på ulike samfunnsområder. Utdanningsreformene fra 2017 gikk i samme retning, med økte incentiver og pålegg om bruk av ukrainsk som undervisningsspråk, med en viss differensiering mellom de ulike minoritetsspråkene.

I en undersøkelse fra november 2021 svarte 78 prosent av befolkningen at ukrainsk var deres morsmål, mens 18 prosent svarte russisk. Kilde: snl.no

Prateklubber

De fleste ukrainere som er vokst opp med russisk, forstår ukrainsk.

Men å begynne å prate ukrainsk, kan være vanskelig for mange.

Ukrainske myndigheter arrangerer derfor såkalte prateklubber rundt om i hovedstaden.

PRATEKLUBB: Ukrainere som har russisk som morsmål, melder seg inn i prateklubber for å praktisere ukrainsk. Foto: Kari Skeie / NRK

For Konstantin (51) har dette blitt et viktig tilbud.

Hver uke tar han turen til det lokalet biblioteket der han treffer likesinnede.

GJETTELEK: Konstantin (51) har bestemt seg for å lære ukrainsk etter å ha snakket russisk hele livet. En av aktivitetene er å spille Kortskalle på ukrainsk. Foto: Kari Skeie / NRK

Her kan han prøve og feile uten at det er skummelt.

– Det var på tide for meg å lære ukrainsk skikkelig. Å komme hit er et bra tilbud, sier Konstantin.

Vil ikke slutte å snakke russisk

Men ikke alle ønsker å bytte språk.

Danil (21) er født og oppvokst i en ukrainsk familie i Kyiv. Hjemme hos ham, har de alltid snakket russisk.

Han drømmer om å bli rapartist, men nå kan nye språkregler i hovedstaden sette en stopper for planen.

RUSSISK: Danil (21) får ikke lenger rappe på russisk i den ukrainske hovedstaden. Foto: Torstein Georg Bøe / nrk

Tidligere i år bestemte politikerne i Kyiv at kulturarrangementer ikke lenger kan være på russisk. Det var dårlig nytt for Danil.

Tidligere framførte han rappene sine på såkalte Åpen mikrofon-arrangementer. Nå har han ikke lenger har noen scene å stå på.

– Jeg forstår hvorfor reglene er innført, men jeg er uenig. Folk som meg har ikke lenger mulighet til å uttrykke oss. Vi blir kansellert og boikottet i samfunnet.

Han sier at han er en like god ukrainer, selv om han vil holde på morsmålet sitt.

– Russisk er det språket jeg best uttrykker meg på, sier han.

Nødvendig å begrense russisk

Vadim Vasiljovitsj er politiker i bystyret i Kyiv. Han er en av dem som står bak de nye reglene.

Selv om hovedstaden har mange russiskspråklige innbyggere, er det helt nødvendig å begrense det russiske språket i samfunnet, mener han.

NYE REGLER: Vadim Vasiljovitsj sitter i bystyret i Kyiv. Han mener det er riktig å forby kulturarrangementer på russisk. Foto: Torstein Georg Bøe / nrk

– Russland påstår at områdene der det snakkes russisk, tilhører Russland, sier Vasiljovitsj.

– Vi ønsker ikke at russiske kulturarrangementer skal bli brukt som et våpen på lik linje med kulene fra russiske soldater. Vi er en ung nasjon og vi må støtte opp om vårt eget språk.

De nye reglene er et midlertidig tiltak, men vil gjelde så lenge det er nødvendig, ifølge Vasiljovitsj.