– Livet her er preget av frykt. I tillegg er det jo farlig å bo her.

NRK treffer Andrej Zerik utenfor det nedslitte huset han bor i landsbyen Druzjba, som betyr vennskap på norsk.

Men akkurat nå er det ikke så mye fred og vennskap mellom folkene som preger situasjonen i Donetsk fylke, øst i Ukraina.

Fra huset til Andrej er det bare noen små kilometer over til den delen av fylket som er kontrollert av de prorussiske separatistene.

– Vi hørte skyting her seinest i går forteller Andrej, som sier han ikke vet hvem som skyter eller hvorfra de skyter. Men skyter gjør de.

FORLATT: Spøkelsesbyer. Store områder av Øst-Ukraina ser ut som dette, det som engang kanskje har vært et praktbygg i byen Toretsk. Foto: Morten Jentoft

Mye skyting og mange drepte

Innbyggerne her i Druzjba føler på kroppen den økte spenningen mellom Russland og Ukraina, etter at det ble kjent at store russiske styrker nå er samlet langs grensen mot nabolandet.

Det er enorme kontraster mellom det fruktbare landskapet som NRK kjører gjennom i denne delen av Ukraina, og redselen folk nå føler for en ny krig.

Både svartjorden og de rike forekomstene av kull har gjort området til et av de tettest befolkede i Europa.

Landsbyen Druzjba ligger bare noen få kilometer fra frontlinjen i Donetsk fylke, øst i Ukraina. Foto: Morten Jentoft

Samtidig som NRK besøker Druzjba, kom det meldinger som skyting lenger nord langs frontlinjen.

Søndag opplyste det ukrainske forsvaret at enda en av deres soldater var drept, den 24 år gamle spesialsoldaten Andrej Teperik fra Kharkiv-fylke.

Ukrainske soldater på patrulje søndag langs fronten mot de prorussiske separatistene. Foto: OLEKSANDR KLYMENKO / Reuters

Hittil i år er 27 ukrainske soldater drept, mens de prorussiske separatisten melder om at 20 av deres soldater har mistet livet.

Kaninene skremmes av skytingen

– Dette har vi levd med i sju år, sier Andrej Zerik, som tar NRK med på en liten omvisning i sin lille bakhage. Der han har både høner, gjess, ender og ikke minst, rundt 30 kaniner.

– Det er dette som gjør at vi overlever, sier Andrej.

Han forteller at han har hatt jobb på jernbanen, men at det har blitt lite med arbeid den siste tiden.

Nå åpner han ett av burene. Vi teller åtte små kaninunger, som ser nysgjerrig på oss.

– Hvordan oppfører kaninene seg når de hører skyting?

– De blir selvfølgelig redde. De hopper rundt, sier Andrej.

Han forteller at ofte er skytingen svært nær, på godt hørbar avstand.

Alle jernbaneforbindelser er brutt

Andrej Zerik er av de ca. 1000 innbyggerne som er blitt igjen i landsbyen Druzjba like ved frontlinjen i Donbass.

Like mange har forlatt området etter at urolighetene startet i 2014.

Konflikten i Donbass har gjort at nesten alle jernbanelinjer er brutt.

Det er nesten ikke til å tro at bare for ni år siden, i forbindelse med fotball-EM i 2012, reiste tusenvis av fans med det moderne hurtigtoget fra hovedstaden Kyiv til Donetsk by for å se kamper på Donbass Arena, en av de mest moderne fotballstadion i verden.

Nå har hjemmelaget Shakter flyttet kampene til regjeringskontrollert området. Den store stadionen i Donetsk står og venter på bedre tider, og ikke minst en fred som ser ut til å være lenger unna enn på lenge.

Fire av fem har flyttet

I byen Toretsk er gatene nesten folketomme.

Det kan nok like mye skyldes den tøffe koronasituasjonen, med rundt 400 døde ukrainere de siste dagene, som at mange nå frykter at krigen igjen skal bryte ut.

– Økonomisk er situasjonen sørgelig, forteller Nikolaj Pankov.

NRK treffer ham på det som i beste fall kan beskrives som en gate mellom to nedlagte gruver i Toretsk.

– I dag har vi to gruver som er i drift her i byen, og gruveindustrien er helt overlatt til seg selv uten statlig støtte, sier Nikolaj.

Han har selv jobbet i det som i hundre år har vært det økonomiske fundamentet i denne delen av Ukraina; utvinning av kull.

Nikolaj Pankov mener innbyggerne i Toretsk og Donbass er gisler av storpolitikken. Foto: Morten Jentoft

– Før bodde det kanskje så mange som 100.000 mennesker i området i og rundt Toretsk, sier Nikolaj. Nå tror han ikke det er mer enn 20.000 igjen.

NRK kan bare bekreftet bildet av den ene spøkelsesbyen etter den andre langs det som formelt kalles kontaktlinjen, men som er frontlinjen i den mest alvorlige konflikten i Europa i dag.

– Det er et globalt spørsmål om det blir fred her, eller ikke, sier Nikolaj Pankov med et smil.

– Vi som bor her er gisler av storpolitikken, sier han, før han sykler bortover det som må være en av verdens mest hullete hovedgater.