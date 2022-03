– Vi trenger alt vi kan få for å forsvare oss. Hva er nok våpen når du sloss mot et land med en så stor hær, spør Oksana Markarova.

Den tidligere finansministeren i Ukraina ble sendt hit til Washington av president Zelensky som ambassadør i fjor.

Nå jobber hun dag og natt med å fortelle amerikanske politikere at de må sende enda flere våpen.

Øverst på ønskelista står en kontroversiell flyforbudssone og jagerfly. Noe stadig flere amerikanske politikere tar til orde for etter russisk bombing i helga.

Føler skyld

Norges ambassadør i USA Anniken Krutnes har samlet 250 kvinner for å høre om situasjonen i Ukraina som en forsinket markering av kvinnedagen

Norges ambassadør Anniken Krutnes inviterte sin ukrainske kollega i Washington og 250 kvinner til mottakelse i helga. De fleste var kledt i blått og gult. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Til stede er også Oleksandra Justinova. Hun er medlem av parlamentet i Ukraina. Men da krigen startet var den høygravide politikeren i USA der mannen hennes jobber.

Det er tøft.

Oleksandra Justinova sitter i det ukrainske parlamentet og var i USA da krigen startet. Hun føler skyld. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

–For å være ærlig: Jeg tror alle ukrainere som ikke er hjemme nå, føler skyld for at vi ikke er der og kjemper for landet vårt. Men jeg gjør mitt beste for å samle støtte her i USA til landet vårt, sier hun.

Mener Kina hjelper Russland med våpen

Angrepet mot en militærbase svært nær den polske grensen i helga der mer enn 35 mennesker ble drept har fått USA til å slå alarm om at Putin nå trapper krigen kraftig opp.

I går sa også kilder nær Det hvite hus at de mener Russland har bedt Kina om våpenhjelp. Noe en kinesisk talsmann avviste i en uttalelse til CNN i natt. Bidens sikkerhetsrådgiver skal i dag møte en kinesisk delegasjon.

Flere for flyforbudssone

Store mengder våpen fra USA og andre NATO land fraktes inn i Ukraina i området der bombeangrepet skjedde.

Her i USA snakker stadig flere politikere og eksperter om at USA MÅ sørge for at Ukraina får jagerfly og bedre luftforsvarssystemer. Noen av dem tok i helga også til orde for en flyforbudssone som Biden-administrasjonen og NATO mener er utelukket.

Politiker Oleksandra Justinova ber også om at Ukraina får hjelp til å stenge luftrommet.

–Vi trenger en flyforbudssone, jagerfly og rakettsystemer for å forsvare oss. Vi må ha slike våpen for å hindre at tusener av sivile skal dø hver dag, sier hun.

USA-ambassadør Oksana Markarova frykter den nærmeste uka. men understreker at landet hennes ikke vil lukke døra for forhandlinger med Russland. Men målet med samtaler må være klinkende klart.

– Alle samtaler må fokusere på at Russland må slutte og drepe oss og trekke seg ut av landet vårt. Vi vil fortsette å kjempe for det. Derfor er det vanskelig å si hva som vil skje den neste uka.