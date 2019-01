Ukrainas statsminister: – Vi kommer til å vinne krigen mot Russland

– Min dag begynner på samme måte som for millioner av andre ukrainere, med nyheter fra Donbass. Har det vært trefninger eller ikke? Hvor mange er det som er drept?

Det var en statsminister for et land i krig som mandag besøkte Norge. Volodymyr Hrojsman har i snart tre år vært statsminister i Ukraina, et land som i fem år har ligget i en bitter konflikt med Russland og med prorussiske separatister som kontrollerer et stort område i øst-Ukraina.

I tillegg gjorde episoden i Kertsjstredet i slutten av november 2018 at faren for en kraftig eskalering av konflikten er akutt. To små ukrainske marinefartøyer og en slepebåt ble regelrett kapret av den russiske marinen i internasjonalt farvann utenfor Krim.

En ukrainsk soldat i byen Mariinka. I dette området er det skyting og drepte og sårede nesten hver uke Foto: Morten Jentoft

Angrepet i Kertsj var planlagt

Russiske myndigheter sier de tre fartøyene trengte seg ulovlig inn i russisk farvann, noe som avvises fra ukrainsk hold. Nå sitter 24 ukrainske sjøfolk og marinesoldater i russisk fangenskap og risikerer mange år i fengsel.

– For meg er det som skjedde helt åpenbart: Dette angrepet var planlagt av russerne. Det er et brudd på internasjonale spilleregler for skipstrafikk i internasjonalt farvann. Dette viser at Russland overhodet ikke tar hensyn til internasjonal rett som den demokratiske verden ellers følger sier statsminister Volodymyr Hrojsman til NRK.

Dramatisk kollisjonsvideo: – Press ham fra høyre!

– For oss handler det nå om å få satt sjøfolkene fri, sier Hrojsman, som er glad for at han fikk støtte både fra Norges statsminister Erna Solberg og fra store deler av verdenssamfunnet i dette kravet.

Hendelsen i Kertsjstredet 25. november førte til en svært spent situasjon, og den ukrainske presidenten Petro Porosjenko innførte unntakstilstand i deler av landet på grunn av faren for en åpen militær konfrontasjon med Russland.

Fredsbevarende styrker til Donbass?

Etter planen skal hovedforsamlingen i FN 20. februar drøfte muligheten for fredsbevarende operasjon i Donbassområdet øst i Ukraina. Konflikten i Ukraina har nå vart i fem år, og mellom 10 og 13000 mennesker har mistet livet.

Ukrainas statsminister Volodymyr Hrojsman møtte også kronprins Haakon under sitt besøk i Norge Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Ukrainas statsminister Volodymyr Hroysman sier til NRK at eneste løsningen er at Russland blir tvunget til å oppgi støtten til de prorussiske separatistene i Donbass.

– Vi opplever det som om Russland gjør det de kan for å hindre at det blir en FN-styrke i Donbass sier Volodymyr Hrojsman. Og dette er et problem for hele det internasjonale samfunnet.

– Jeg støtter fullt og helt tanken til vår president Petro Porosjenko om at en slik styre er nødvendig sier den ukrainske statsministeren. Vi mener at dette kan være starten for å gjenopprette freden i vårt land sier han.

Ikke plass til Russland

Det er beregnet at en slik FN-operasjon vil trenge opp til 20000 soldater og personell som i en overgangsperiode kan reintegrere de såkalte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk i Ukraina.

Volodymyr Hrojsman sier at en FN-styrke må settes sammen fra land som ikke direkte er involvert i konflikten, men han har et klart krav til den:

– Det som er helt sikkert er at vi ikke ønsker russisk deltakelse i en slik FN-styrke sier Hroysman.

Kampen mot korrupsjon

Volodymyr Hrojsman er en mangeårig støttespiller til Ukrainas president Petro Porosjenko. De har begge sin bakgrunn fra byen Vinnytsa midt i Ukraina, der Hroysman allerede som 28 åring ble valgt til ordfører, den yngste noensinne i Ukraina.

Det har også vakt oppsikt at en jøde som Hrojsman har gått helt til topps i det ukrainske samfunnet, der ofte høyreekstreme og antisemittiske holdninger og grupperinger trekkes fram i nyhetene.

Volodymyr Hrojsman var i sin tid den yngste ordføreren i Ukraina Foto: Morten Jentoft

Porosjenko og Hroysman er kritisert for at de har vært bremseklosser i kampen mot korrupsjonen i Ukraina, der det har drøyd med å få på plass en egen korrupsjonsdomstol og få dømt folk for korrupsjon.

Så seint som i 2017 ble Ukraina plassert på den lite flatterende 130 plass på Transparency Internationals liste over verdens mest korrupte land.

– Vi må huske på at vi bare har slåss skikkelig mot korrupsjonen noen få år sier Volodymyr Hrojsman på spørsmål fra NRK om hvorfor det går så treigt med dette arbeidet i Ukraina. I resten av Europa har dere holdt på med dette i mange tiår, så derfor må dere være tålmodige sier den ukrainske statsministeren.

Han sier han har vært en varm tilhenger av korrupsjonsdomstolen, som endelig ble vedtatt av parlamentet i juni 2018. Den skal etter planen starte sitt arbeid i mars 2019.

NRKs medarbeider Morten Jentoft sammen med Ukrainas statsminister Volodymyr Hrojsman Foto: NRK

Presidentvalg i mars

Det skjer samtidig som Ukraina skal velge ny president, et valg alle tror kommer til å stå mellom sittende president Petro Porosjenko og tidligere statsminister Julia Timosjenko.

Volodymyr Hrojsman og Petro Porosjenko har samarbeidet lenge og dominerer i dag ukrainsk politikk Foto: GENYA SAVILOV / AFP

– Selvfølgelig håper jeg at Porosjenko blir gjenvalgt sier Volodymyr Hrojsman. Men det viktigste er at vi får et demokratisk valg og demokratiseringen av Ukraina fortsetter sier den ukrainske statsministeren til NRK.