Det var en spektakulær video som ble offentliggjort for en ukes tid siden.

Den viste tuppen av en sjøgående drone som tok seg fram over havet i retning av det som skulle være et russisk krigsskip.

Da dronen kom helt nær, gikk bildet i svart. Dronen detonerte.

NYTT: En ukrainsk sjøgående drone tar seg fram mot et russisk krigsskip ved Russlands største havn Novorossijsk ved Svartehavet. Ukraina har ikke tidligere brukt denne typen droner mot mål som er så langt unna. Du trenger javascript for å se video. NYTT: En ukrainsk sjøgående drone tar seg fram mot et russisk krigsskip ved Russlands største havn Novorossijsk ved Svartehavet. Ukraina har ikke tidligere brukt denne typen droner mot mål som er så langt unna.

Anonyme ukrainske kilder fortalte at det var deres drone og at den påførte det russiske marinefartøyet betydelig skade.

En annen video skulle vise skipet som ble tauet inn til basen i Novorossijsk med slagside.

REPARASJON: Dette bildet skal vise skaden som en ukrainsk sjødrone påførte det russiske krigsskipet Olenegorskij Gornjak i Svartehavet. Foto: Russlands forsvarsdepartement

Det er første gang Ukraina bruker sjøgående droner mot et mål som er så langt unna områder som ukrainerne kontrollerer.

Også et russisk tankskip ble nylig angrepet og skadet av en sjødrone.

Skadet viktig bro

I midten av juli sendte ukrainerne to sjødroner mot den viktige Kertsj-broa som går fra den annekterte Krim-halvøya til det russiske fastlandet.

IKKE BARE SYMBOLSK: Den 17. juli ble Kertsj-broa over til Krim påført store skader av to ukrainske sjødroner. Foto: Reuters

En del av broa ble påført betydelig skade, noe som førte til problemer med forsyningene til den russiske okkupasjonsstyrken i Ukraina.

I april skal Ukraina ha sendt tre droner over havet til Sevastopol på Krim. Byen og havna er hovedkvarteret til den russiske Svartehavsflåten.

Raskest på havet

Ukrainerne skal selv ha utviklet den nye teknologien. Derfor kan de bruke dronene mot mål i selve Russland.

Vestlige land har satt som et krav at våpnene de gir bare skal brukes i de russisk-okkuperte områdene.

OVERSIKT: På sosiale medier er det lagt ut bilder av de tre sjøgående dronene som Ukraina har. Den nederste skal være den nyeste og mest avanserte. Den midterste skal ha sprengstoff som rettes oppover, og den skal ha blitt brukt mot Kertsj-broa. Foto: X/Twitter: @ChuckPfarrer

Dronene ser ut som små båter, de kan ta 300 kilo sprengstoff og tilbakelegge en avstand på 800 kilometer.

En representant for den ukrainske produsenten sier til den amerikanske TV-stasjonen CNN at det er vanskelig for russerne å forsvare seg mot disse dronene.

– De har ikke et effektivt forsvar. Utstyret som de russiske skipene har, er beregnet på å angripe andre skip. De kan ikke treffe så små droner. De er raskere enn noe annet i Svartehavet, sier den anonyme ukrainske kilden.

– Ikke forberedt

Professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier sier til NRK at ukrainerne har vært dyktige til å utvikle denne typen droner som kan bevege seg over store avstander.

HURTIG: En ukrainsk drone på vei over havet. Foto: Ukrainas forsvarsdepartement

– Det betyr rett og slett at det blir mye vanskeligere for Russland å beskytte sin marine.

Ifølge Zysk er det viktig for Ukraina å tvinge Russlands overflatefartøy til ikke å forlate Sevastopolbukta på Krim. Hun sier at det har vært vellykket, og at ukrainerne har oppnådd dette målet.

IKKE FORBEREDT: Professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier sier at den russiske marinen har blitt svært sårbar i Svartehavet på grunn av de ukrainske sjødronene. Foto: Forsvaret

Eksperten mener også at den russiske marinen nå er mer utsatt i Svartehavet.

– Det er klart at de har blitt mer sårbare, jeg tror ikke de har vært forberedt på den typen trussel. Den var jo ikke der før denne krigen startet. Ukrainas sjødroner gjør den russiske marinen svært sårbar, sier Zysk.

Hun mener at denne typen sjøgående droner etter hvert kommer til å bli brukt også av andre lands marinestyrker.

– De har vist at man kan bruke en relativt billig teknologi, droner som er relativt små. Man kan bygge dem ganske raskt og utfordre en stor marine. Det er et effektivt tiltak mot en overveldende fiende, mener Zysk.

Russiske mottiltak

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier til NRK at de ukrainske sjøgående dronene går veldig lavt i vannet, det er så vidt de stikker opp over vannflaten.

BETYDELIG TRUSSEL: Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier at risikoen øker kraftig for de russiske marinefartøyene på grunn av de ukrainske sjødronene. Foto: Sjøkrigsskolen

Dermed er de vanskelige å se, og det er ikke så mye radarsystemer kan fange opp heller.

Dronene vil være sårbare mot mitraljøser, men spesielt om natta vil de være veldig vanskelige å oppdage, forklarer forskeren.

– Med disse her så øker risikoen ganske kraftig for de russiske marinefartøyene og for russiske logistikkskip, transportskip. Sånn at russerne kan på en måte ikke dominere på samme måte som de har gjort, sier Ulriksen.

Han påpeker at dronene tvinger russerne til å holde en mye høyere beredskap, noe som sliter mer på folkene ombord. Det må hele tiden være folk på vakt.

VANSKELIGE Å OPPDAGE: Et av få bilder som er tatt av den nyeste ukrainske sjødronen. Foto: Ukrainas forsvarsdepartement

– Skadevirkningene vil ikke være som en torpedo som eksploderer under en båt og knekker kjølen. Dronen vil eksplodere på skutesida i vannlinja og kanskje lage et hull i båten, sier Ulriksen.

Han påpeker at eksplosjonen vil gå i alle retninger, og at den ikke vil ha den samme kraften som en torpedo. Likevel vil det være en betydelig trussel.

HEMMELIG: Det er uklart hvor mange sjødroner Ukraina har. Foto: Ukrainas forsvarsdepartement

Professor Katarzyna Zysk mener at de ukrainske angrepene er viktige av flere grunner.

– Russland har vært ganske flinke til å bruke elektronisk krigføring og andre typer defensive tiltak mot ukrainske droner. Ukraina mister ganske mange av dem. Men vi ser også at mange ukrainske angrep har vært vellykket med stor symbolsk betydning for Ukraina i denne krigen.