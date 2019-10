– Hvis disse testene avslører den minste muighet for at noen av de folkevalgte har tatt imot penger i forbindelse med en avstemning, så skal antikorrupsjonspolitiet ta seg av dem, sier president Volodymyr Zelensky ifølge nyhetsbyrået AP.

Bakgrunnen for ønsket om å bruke løgndetektor, er en korrupsjonsskandale som ukrainske medier nå er svært opptatt av.

AVSLØRENDE: Det er medlemmene i parlamentets finanskomite som presidenten nå ber om å ta en test med løgndetektor. Foto: Efrem Lukatsky / Efrem Lukatsky

Flere av presidentens partifeller i parlamentet skal ha tatt imot 30 000 euro (mer enn 300 000 kroner) hver for å få igjennom en lovendring som var en fordel for et eiendomsselskap.

Påtalemyndigheten i Ukraina sier at opplysningene blir etterforsket.

Viktig valgløfte

Det skal dreie seg om 11 medlemmer av «Folkets tjener» som er presidentens parti.

DEN AMERIKANSKE METODEN: En amerikansk soldat gjennomfører en test med løgndetektor. Nå kan ukrainske parlamentsmedlemmer bli satt i stolen. Foto: MICHEL MOUTOT

Partiets leder sier i dag at nesten alle deres medlemmer i finanskomiteen har sagt ja til å gjennomføre testen med løgndetektor for å bevise sin uskyld.

President Zelensky ble tidligere i år valgt med stort flertall, og et av hans mest sentrale valgløfter var å få bukt med den omfattende korrupsjonen i landet.

I sommer fikk hans parti et klart flertall i parlamentet, fordi ukrainere flest var lei av korrupsjonen og vanstyret under den forrige presidenten.

Kan ikke straffes

Når det nå kommer anklager om at hans egne partimedlemmer tar imot store bestikkelser, så er det skadelig for presidentens og partiets omdømme.

Et annet av Zelenskys valgløfter var å fjerne de folkevalgtes immunitet, det vil si at de ikke kan stilles for retten uten i helt spesielle tilfeller.

PRIVILIGERTE: President Zelensky har gått inn for å fjerne politikernes immunitet, eller frihet fra å bli stilt for retten. Grunnlovsendringen trer ikke i kraft før neste år. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Denne straffefriheten mener mange bidrar til korrupsjon i politikken.

Det er satt i gang et arbeid for å endre grunnloven på dette punktet, men endringer blir ikke gyldig før i januar.

Mer komedie?

Volodymyr Zelensky var en svært kjent komiker, skuespiller og produsent da han ble valgt til president.

Han var helt uten politisk erfaring, og mange mente det var uforsvarlig å slippe han til som president.

Med utspillet om å ta i bruk løgndetektor i politikken, vil nok en del mene at Zelensky tar med seg litt vel mye fra sitt tidligere yrke i jobben som landets leder.

Det er vel heller ikke klart om det finnes kompetanse på løgndetektorer i Ukraina, eller om det må importeres fra USA.