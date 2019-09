Ukrainas president i møte med Trump: – Det var ingen som presset meg

USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har hatt et møte på sidelinja av FNs hovedforsamling.

– Han har gjort meg berømt og jeg har gjort ham berømt, spøkte Trump om sin ukrainske kollega.

– Godt omdømme

Trump berømmer Zelenskijs omdømme og sier at det er en ære å være sammen med ham.

– Han har et godt omdømme og ser på korrupsjonen og andre problemer i landet, sier Trump. Dere har også gjort framskritt med Russland. Fortsett det gode arbeidet, sier USAs president.

USAs president Donald Trump håndhilser på Ukrainas president Volodymyr Zelenskij. Foto: SAUL LOEB / AFP

Ukrainas president ble spurt av pressen om han følte seg presset av Trump til å etterforske Joe Biden og/eller sønnen hans.

– Jeg beklager, men jeg ønsker ikke å bli involvert i et demokratisk, åpent valg i USA, svarte Zelenskij.

– Vi har hatt en god telefonsamtale. Den var normal og vi snakket om forskjellige saker. Det var ingen som presset meg, sier Ukrainas leder.

Trump overtok og gjentok at det ikke var noe press.

– Se selv hva som skjedde, sier Trump og viser til at Det hvite hus har offentliggjort et referat av den omstridte telefonsamtalen de to hadde i sommer.

– En vits

På en pressekonferanse sier USAs president Donald Trump at han har varslet alle medlemmene av Representantenes hus om at han vil ha «full åpenhet» i den pågående varslersaken.

Trump hevdet samtidig at varsleren hadde annenhånds informasjon, og kalte grunnlaget for at Demokratene vil stille ham for riksrett «en vits».

– Snakket ikke med noen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij var ikke klar over at det han sa også ville bli offentliggjort av Det hvite hus.

– Slike samtaler mellom presidenter burde ikke offentliggjøres. Jeg trodde de bare ville offentliggjøre sin del, sa presidenten til ukrainske journalister.

Han la til at Ukraina har et uavhengig rettsvesen.

– Vi har en ny riksadvokat som vil etterforske det han føler er riktig. Jeg kan ikke presse noen. Jeg ringte ikke noen eller ba noen om å gjøre noe etter samtalen med Trump, sier Ukrainas leder.

Telefonsamtalen utløste en varslersak. Demokratene har valgt å starte en prosess som kan ende med riksrett mot presidenten.

Representanthuset innleder etterforskning for å se om presidenten har misbrukt sin makt. Demokratene anklager ham for å forsøke å presse en utenlandsk leder til å starte en mulig korrupsjonsetterforskning av Trumps politiske rival, Joe Biden.

På en pressekonferanse onsdag kveld sier USAs president Donald Trump at han har varslet alle medlemmene av Representantenes hus om at han vil ha «full åpenhet» i den pågående varslersaken.

