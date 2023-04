Det ukrainske forsvarsdepartementet skrur opp forventningene til militæroffensiven ved å offentliggjøre en video.

Den viser ukrainske soldater i skyttergraver med vann, soldater på vestlige pansrede kjøretøy, og soldater som trener på å skyte med nye stridsvogner av typen Leopard.

Og grunnen til at alt dette skjer, kommer både folk i Ukraina og i andre land snart til å få se.

«Våren kommer», heter det i videoen. Det kan ikke forstås på annen måten enn at våroffensiven begynner snart.

En video Ukrainas forsvarsdepartement har laget viser at de har trent hardt og antyder motangrep Du trenger javascript for å se video. En video Ukrainas forsvarsdepartement har laget viser at de har trent hardt og antyder motangrep

Stor risiko

Ukraina har om lag 35 000 soldater som kan settes inn i den store offensiven mot den russiske okkupasjonshæren, skriver den britiske avisa Financial Times.

De vil stå overfor mer enn 140. 000 russiske soldater langs en frontlinje som strekker seg over 950 km, heter det.

FORBEREDT: Dette satellittbildet fra Krim-halvøya viser den russiske hærens skyttergraver, betongkonstruksjoner og kjøretøy. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

Fronten kan være et par kilometer bred, og der kan det være minefelt, skyttergraver og betongkonstruksjoner som skal forsinke eller stanse stridsvogner og panserkjøretøy.

Noen vestlige militære eksperter sier at det er svært stor risiko knyttet til det å bryte gjennom en slik frontlinje.

Det krever at artilleri, stridsvogner, ingeniørstyrker og etterretning fungerer svært godt sammen.

Noen peker også på at Ukraina ikke har et godt luftforsvar. Dermed kan det bli vanskelig å stanse angrep fra russiske jagerfly under offensiven.

Hvis de amerikanske etterretningsdokumentene som nylig ble offentliggjort er ekte, kan det se ut til at ukrainerne snart går tomme for ulike typer raketter til å forsvare seg med.

Hvor kan offensiven komme?

Etterretningstjenester i mange land spekulerer nå på hvor den ukrainske offensiven kan bli satt i gang.

En mulighet er Zaporisjsja-området og byen Melitopol i sør.

SLITER PÅ BEGGE SIDER: Ukrainske styrker utenfor byen Bakhmut der det har rast harde kamper i mange måneder. Foto: OLEKSANDR KLYMENKO / Reuters

De russiske styrkene har okkupert et belte fra den russiske grensa i øst, langs Asovhavet og vestover til Krim-halvøya.

Det vil være en stor seier for ukrainerne hvis de klarer å bryte dette russisk-kontrollerte beltet i to.

Da vil russerne få mye større problemer med å frakte styrker, våpen og varer til og fra Krim.

Men ukrainerne kan også sette i gang det som ser ut til å være en offensiv ett sted, mens den egentlig skal foregå en annen plass.

Hvis de angriper lenger nord og tar en del av Luhansk fylke, vil det bli vanskeligere for president Vladimir Putin å si at han har oppnådd sine mål i krigen i Ukraina.

Det røde feltet viser områder som den russiske hæren har okkupert. De blå er områder som ukrainerne har tatt tilbake.

Når kan det skje?

Flere militære kommentatorer sier at den ukrainske offensiven tidligst kan settes i gang i månedsskiftet april mai, altså om et par uker.

Årsaken er at jorda må tørke opp før de tunge pansrede kjøretøyene kan ta seg raskt fram.

FARBAR: Jorda begynner nå å tørke opp etter vinteren, og tunge pansrede kjøretøy kan snart ta seg fram uten å synke ned i søle. Foto: OLEKSANDR KLYMENKO / Reuters

Men det kan være et problem at de ukrainske soldatene ikke har fått trent nok på de nye våpnene de har fått fra vesten.

Det har blitt levert mange forskjellige våpensystemer, og det å få avdelinger til å fungere sammen kan bli en utfordring.

Så noen spekulerer i om det som har blitt kalt en våroffensiv, kan komme til å bli en sommeroffensiv.

– Kan bli vendepunkt

Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han sier at det ukrainske motangrepet kan bli et vendepunkt i krigen. Men han tror ikke at det kommer til å bli ett stort og avgjørende slag i denne offensiven.

VIKTIG: Oberstløytnant Pale Ydstebø sier at den ukrainske offensiven vil avgjøre hvilken retning krigen tar. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Den vil nok ikke avgjøre krigen, den vil nok mer avgjøre hvilken retning krigen vil ta, sier Ydstebø til NRK.

Oberstløytnanten mener at ukrainerne sakte, men sikkert kan påføre russerne tap og drive dem ut av ukrainsk territorium. Ukraina kan få mange mindre seire som går i retning av en endelig avgjørelse.

Forventningene til hva ukrainerne kan oppnå er nå temmelig store.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Krigen i Ukraina: Hvorfor virker ikke det ukrainske luftforsvaret?».

De vestlige landene som har gitt store mengder våpen og økonomisk støtte, forventer positive resultater på slagmarken.

Innad i Ukraina er det også viktig med militær framgang, siden det i store trekk har vært en stillingskrig siden november.

Fare for fastfrossen konflikt

Tsjekkias ganske nyvalgte president Petr Pavel understreker også at den kommende ukrainske offensiven er svært viktig. Han er tidligere general og har ledet Natos militærkomite.

BIDRAR: En ukrainsk prest velsigner skyttergraver i Kharkiv-regionen. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

– I denne delen av Europa forstår vi alle at Russland må bli slått, fordi russerne bare forstår makt, sier Pavel til CNN.

Han mener at Ukraina ikke kan regne med å få like stor våpenstøtte i tiden som kommer.

Andre peker på at konflikten kan gå over i en ny fase hvis ukrainerne ikke klarer å slå seg gjennom de russiske linjene og ta tilbake betydelige okkuperte områder.

Da kan det bli en langvarig stillingskrig uten særlig utvikling.

– Der er faren absolutt til stede, sier oberstløytnant Ydstebø.

Han mener at det kan bli en frossen og fastlåst konflikt. Russiske myndigheter vil trolig seg på det som en slags seier, siden de da vil beholde kontrollen over områder de har okkupert.